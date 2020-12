Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi esporremo la preparazione semplice di un primo piatto ben conosciuto, perfetta per questi giorni in cui si sta molto in casa. Tra DaD e smart working, non è sempre facile trovare il tempo per preparare qualcosa di buono e che al contempo non sia scontato.

Oggi infatti proponiamo un a versione particolare per la pasta al tonno: è il primo piatto da leccarsi i baffi con questo ingrediente speciale.

La cura nella scelta degli ingredienti

L’ingrediente speciale è il pesto di basilico, che ben si sposa ed amalgama i nostri spaghetti (o pennette) al tonno con pomodoro. Un tocco in più che farà la differenza e che renderà originale una preparazione di per sé relativamente scontata.

Se abbiamo più tempo potremmo anche preparare da noi il pesto, scegliendo con cura gli ingredienti. In caso contrario, preferiamo un pesto in vetro e magari con ingredienti bio e senza conservanti.

Attenzione anche alla scelta della pasta: trafilata al bronzo, con farine antiche e ad essiccazione lenta. Potremo optare anche per una pasta con farina di farro. Sarà perfetta sia in un formato lungo come gli spaghetti, che corto come le pennette.

Anche per il tonno in scatola, preferiamo la conservazione in vetro con olio evo, oppure al naturale. Ancora, per il sugo di pomodoro potremo prepararlo al momento con i pomodori invernali. In alternativa, useremo una conserva di pomodoro preparata in casa a fine estate. Se proprio dobbiamo comprarla già pronta al supermercato, stiamo attenti all’elenco degli ingredienti e alla loro provenienza.

In ultimo, sembrerà un azzardo, ma in questa preparazione il pesce, ossia il tonno si combina benissimo al parmigiano grattugiato. Per la mantecatura della pasta è perfetto: da provare per credere.

Apriamo la dispensa

Ingredienti:

a) 400 gr di spaghetti o rigatoni;

b) 300 gr di conserva di pomodori;

c) 150 gr di tonno in vetro al naturale;

d) 50 gr di pesto di basilico;

e) 50 gr di parmigiano grattugiato;

f) 1/2 cipolla;

g) olio evo e sale q.b.

Tritiamo finemente la cipolla e facciamola rosolare in una pentola con olio evo. Ora sfaldiamo e aggiungiamo il tonno; dopo qualche minuto sarà la volta della conserva di pomodori. Aggiustiamo di sale e facciamo cuocere fino a che il sugo non risulti abbastanza ristretto.

A parte cuociamo la pasta in acqua bollente salata. Nel frattempo stemperiamo in una ciotola il pesto con tre cucchiai di acqua di cottura della pasta che scoleremo al dente. A questo punto versiamo gli spaghetti nel sugo con il tonno e aggiungiamo il pesto. Spadelliamo il tutto, aggiungendo il parmigiano grattugiato e serviamo gli spaghetti o le pennette al tonno. Sono il primo piatto da leccarsi i baffi con questo ingrediente speciale e quanto mai insolito.

