Appartamento in vendita a 50mila euro in questa splendida isola italiana, famosa per le terme e amata dai Vip, vicino al mare

L’Italia è il Paese più invidiato nel Mondo per la bellezza dei suoi posti. Vengono da ogni nazione per godere delle bellezze che possiamo avere, sempre, vicino a casa. E questa isola, tra le più famose nel Mondo, è sempre al centro del movimento di tanti turisti stranieri. Ecco, allora, che un appartamento in vendita, a solo 50mila euro, potrebbe fare al caso nostro

Ce lo diciamo sempre. Andiamo all’estero a cercare la bellezza, quando l’Italia è una nazione che può offrire il meglio di tutto. Non solo come clima, paesaggi, bellezze culturali e artistiche, ma anche buon cibo e indimenticabile vino.

Dovunque si vada, sai che non si sbaglia. Ecco perché tanti connazionali preferiscono passare le proprie ferie al mare, in una delle tante località della nostra Penisola. Magari, in un’isola che ha sempre il suo fascino e attira anche tanti turisti stranieri. Sicilia, Sardegna, Isola d’Elba, per fare qualche esempio, sono meta continua di arrivi e partenze di visitatori. E non è da meno questa bellissima isola italiana, dove si fanno anche le terme.

Ecco dove potreste comprare casa al mare a 50mila euro a Ischia, famosa anche per le terme

Si tratta di Ischia, la bellissima isola campana che è meta di tanto turismo. Anche per via delle sue famose terme. Ebbene, c’è un appartamento in vendita a 50mila euro in questa splendida isola che è amata anche dai Vip e non solo italiani.

Qui, c’è anche il Castello Aragonese, con il cimitero delle clarisse, con dei seggioloni in muratura dove venivano appoggiati i corpi senza vita delle suore. E dove si mangia dell’ottimo pesce e il famoso coniglio all’ischitana.

Appartamento in vendita a 50mila euro. Ecco quello che c’è da sapere

Se anche voi vi siete innamorati di questo splendido posto, ebbene c’è un monolocale in vendita a 50.000 euro. Perfetto, per due persone. È situato al piano terra ed è in buono stato, secondo l’inserzione pubblicato sul sito dell’Immobiliare Della Monica. Il monolocale ha una finestra, il wc e la doccia. Con tanto di ingresso indipendente a 30 metri dal mare, che non guasta mai. Come dimostra un’altra casa in vendita, in Sicilia, a 45mila euro.

Tornando alla casa di Ischia, la cifra non è trattabile, nel senso che se sperate in uno sconto, non è previsto. Ci sono anche l’accesso disabili, porta blindata, giardino comune e esposizione doppia. Quanto è grande? 15 metri quadrati e l’efficienza energetica è G.