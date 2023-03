I 5 lavori più strani del Mondo secondo un’indagine: alcuni sono davvero sorprendenti!

Il noto sito di incontro fra domanda ed offerta di lavoro Indeed ha redatto un elenco con i mestieri più strani ed interessanti del Mondo. Scopriamo insieme qual è il podio.

Ci sono lavori che in pochi sono competenti e abilitati a svolgere. Talvolta non ci sono neppure diplomi che possano accreditare per queste mansioni. L’esperienza, infatti, si fa proprio svolgendo la professione.

I 5 lavori più strani del Mondo: lo specialista del colore

Lo specialista del colore ha un ventaglio davvero ampio di collocarsi a livello lavorativo. Può collaborare con gli interior design e consigliare i colori per stanze, mobili e piastrelle. Può affiancare gli esperti di grafica e consigliare i colori per i loghi e l’immagini delle aziende. Quali sono le cosiddette skill richieste? Questa figura professionale conosce la psicologia del colore ma anche le tecniche decorative e le tecniche di stampa e marketing. Deve imparare la teoria del colore, l’armocromia, ha sempre fra le mani le schede Pantone, l’abc cromatico.

Il coordinatore del lutto e l’agopuntore: secondo e terzo lavoro

Sempre secondo la classifica Indeed sul secondo gradino del podio salirebbe il professionista del lutto. Questa figura sarebbe un mix fra uno psicologo ed un assistente sociale. Una soft skill fondamentale sarebbe una grande empatia ed intelligenza emotiva. Un coordinatore del lutto deve affiancare i malati terminali o i parenti che hanno appena perso una proprio caro. Al terzo posto dell’interessante classifica si posizionerebbe l’agopuntore. Oggi anche in Italia è una professione riconosciuta a tutti gli effetti. Questa medicina alternativa viene utilizzata per alleviare stati dolorosi, mal di testa ma anche per dimagrire e smettere di fumare.

Il podologo e l’assaggiatore di cibo per cani: quarto e quinto posto dei mestieri più strani

Il podologo, un’altra professione sanitaria che rivolge il proprio interesse allo studio di gambe, caviglie e piedi. Il quinto posto della classifica spetta ad un mestiere molto strano che a nostro parere, potrebbe scavalcare tutti i precedenti. Ricordiamo che Indeed ha sede negli Stati Uniti e quindi queste professioni da noi potrebbero sembrare un po’ strane. L’assaggiatore di cibo per cani negli USA stila rapporti sulle qualità nutrizionali di croccantini &c.. Inoltre dovrebbe persino assaggiare per valutarne consistenza e sapore. In America questo professionista riceverebbe anche un ottimo stipendio di 34.000 $ all’anno.

Altre professioni veramente uniche e bizzarre

Scorrendo la classifica troviamo però altre professioni assai strane: come il “dormiente professionista” ossia colui che collabora con i centri di ricerca sul sonno. Queste persone devono semplicemente dormire e vengono analizzati nelle diverse fasi del sonno. Inoltre possono offrire la loro attività o meglio inattività per testare cuscini, materassi, materiali insonorizzanti etc. Scendendo ulteriormente nella classifica troviamo anche colui che estrae il veleno dai serpenti ed il terapeuta orticolo. Quest’ultimo tratterebbe i disturbi psicologici tramite il giardinaggio ma progetterebbe anche spazi verdi adeguati per alleviare il malessere psichico.

I lavori più pazzi

A onor del vero dobbiamo accennare ad una professione a cui spetta realmente la medaglia d’oro. In Florida c’è un fattorino di pizze subacqueo. Il servizio sarebbe offerto agli ospiti del Planet Ocean Underwater Hotel, un albergo sottomarino. Dalla terraferma la pizza verrebbe chiusa in contenitori a tenuta stagna e poi portata sott’acqua. Non di garantisce che la pizza arrivi fumante però! Inoltre degni di nota sono anche gli Oshiya che potremmo tradurre come spingitori professionisti. Nel civilissimo Giappone, infatti, esistono dei lavoratori che nelle ore di punta spingono i passeggeri sulla metro per raggiungere la capienza massima. Oltre ai 5 lavori più strani del Mondo ce ne sono altri davvero incredibili.