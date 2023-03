Azioni da comprare quando gli orsi imperversano sui mercati azionari: ENEL, SNAM, Terna, Italgas

Da una quindicina di giorni a questa parte l’idillio che sembrava dominare sulle principali piazze finanziarie mondiali ha lasciato il posto a un ribasso alimentato dalle difficoltà del sistema bancario internazionali. In queste fasi, quali sono le azioni da comprare quando gli orsi imperversano sui mercati azionari? Come fare per individuarle? In questo articolo mostriamo un approccio basato sull’indicatore di forza relativa di Mansfield.

Che cos’è l’indicatore di forza relativa di Mansfield e come si interpreta?

Questo indicatore rappresenta l’evoluzione del prezzo di un titolo rispetto a un altro (un’azione o un indice di mercato) su una media di 20 periodi per impostazione predefinita nel caso di time frame giornaliero. Stan Weinstein utilizzava l’indicatore solo su grafici settimanali con 52 come valore di parametro per il periodo. Insisteva sul fatto che i break out da una base dovevano essere accompagnati da una forza relativa in aumento. L’RS di Mansfield deve essere in aumento e vicino o superiore a 0.

Quando l’indicatore sale, significa che il primo titolo sta sovraperformando il secondo nel lungo periodo, mentre quando scende, significa che il primo titolo sta sottoperformando il secondo nel lungo periodo. Quando vediamo che l’MRS è di gran lunga superiore a 0 e lo è da tempo, abbiamo trovato un titolo che sovraperforma pesantemente il mercato.

Azioni da comprare quando gli orsi imperversano sui mercati azionari secondo l’indicatore di forza relativa di Mansfield

Si dice sempre che nei momenti di difficoltà settore delle utilities è quello che più protegge dai ribassi. Una dimostrazione visiva di questo è data nel grafico seguente dove è mostrata la forza relativa tra il Ftse Mib e le principali utilities di Piazza Affari.

Per tutte le azioni considerate, ENEL, SNAM, Terna e Italgas quando le si confronta con il Ftse Mib si scopre che per tutte l’indicatore è in territorio negativo. Ciò vuol dire che l’indice di riferimento è più debole rispetto a questi titoli che, quindi, nel caso in cui il ribasso dovesse continuare dovrebbero scendere meno della media del mercato.