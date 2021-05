La bella stagione porta con sé non solo il bel tempo, ma anche tanti sciami di insetti fastidiosi. Tra questi api, vespe e calabroni. Quando siamo in casa a riposarci ma anche prendendo il sole in giardino rischiamo seriamente di imbatterci in vere e proprie orde di questi animaletti. Questo perché probabilmente hanno scelto di nidificare proprio sotto il tetto di casa nostra.

Essere punti non è per nulla piacevole e i guai aumentano quando si è allergici. Per questo bisogna adottare qualche stratagemma utile per allontanare una volta per tutte gli ospiti indesiderati. La nostra Redazione sostiene e propone spesso rimedi efficaci a basso costo per risolvere problemi del genere. E anche questa volta non vuole lasciare il proprio pubblico da solo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Infatti, ecco come liberarsi di api, vespe e calabroni in un colpo solo con pochi euro e questo potente rimedio casalingo.

Una soluzione veloce e low cost per casa e giardino

Per dire definitivamente addio ad api, vespe e calabroni possiamo utilizzare della semplice naftalina. Un rimedio che potremmo già avere in casa, magari riposto negli armadi o nei cassetti delle stanze. Altrimenti si può acquistare a poco nei negozi di giardinaggio oppure online.

Tutto ciò che faremo è mettere la naftalina in polvere o in palline in appositi sacchettini da sistemare vicino alle fessure dove si infilano gli insetti. Posizioniamoli quindi vicino a porte, finestre e in alcuni punti del giardino. Il suo odore, oltre a essere sgradevole per noi, lo è anche per api, vespe e calabroni. Fungerà dunque da repellente e li terrà alla larga dalla nostra abitazione.

Alcune semplici avvertenze per l’uso

Ecco allora come liberarsi di api, vespe e calabroni in un colpo solo con pochi euro e questo potente rimedio casalingo. È evidente come non si voglia far del male agli insetti, ma solo allontanarli. In particolare le api, anche se fastidiose sono estremamente utili al nostro ecosistema e vanno tutelate.

Si ricorda che il contatto diretto prolungato con la naftalina può essere nocivo. Per cui si invita a tenerla sempre negli appositi sacchettini e contenitori prima di utilizzarla.