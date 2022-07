Un’infestazione di cavallette è l’incubo in cui molti non vorrebbero finire mai. Eppure in primavera inoltrata e per gran parte dell’estate gli sciami sono più comuni di quel che si creda. In sé questi animaletti non sarebbero pericolosi, ma in grandi quantità potrebbero pregiudicare il raccolto nell’orto.

Il problema generale è che comunque pochi le tollerano, in quanto non sono propriamente tra gli animali più belli da vedere. Per questo, non appena ne individuiamo qualcuna in casa o sul davanzale, tentiamo subito di allontanarla, o peggio, di ucciderla.

Per il bene dell’ecosistema, comunque, è meglio cercare di evitare soluzioni drastiche come quest’ultima. Piuttosto, serviamoci della natura come alleata e prepariamo un semplicissimo rimedio che le terrà alla larga da noi.

Primi suggerimenti utili

Per scacciare gli inquilini che hanno scelto il balcone di casa come soggiorno dovremo innanzitutto capire dove si nascondono. Vi sono insetti che lasciano indizi particolari in casa, come le blatte. Nel caso delle cavallette, bisognerà guardare soprattutto all’esterno.

Ispezioniamo tra le erbacce che crescono in giardino o tra i viottoli. Controlliamo anche le piante infestanti, che oltre a causare problemi potrebbero fare da nido. Le cavallette amano deporre le uova in questi punti, a nostra insaputa.

Se si ha abbastanza spazio a disposizione, si potrebbe disfarsene in modo intelligente allevando alcuni animali che ne vanno ghiotti. Propendiamo per polli e anatre, che non ci penseranno due volte a farne incetta. In alternativa, potremmo miscelare alcuni semplici ingredienti naturali per dare vita a un prodotto che le respingerà.

Anziché trappole usiamo questo repellente contro le cavallette sul balcone

Alcuni ingredienti della dispensa sono un ottimo aiuto per risolvere la situazione e mandare via gli insetti. Anche per le cavallette potremmo servircene furbamente. Peperoncino e caffè rientrano tra le soluzioni da provare. Ma se vogliamo avere buone chance di successo dovremmo affidarci a un mix naturale potente.

Per iniziare dovremo lasciare a macerare qualche spicchio d’aglio sbucciato in 1 g di olio di semi di lino. Passato un giorno, togliamo gli spicchi e aggiungiamo un cucchiaino di emulsione di pesce. Infine diluiamo tutto in una tazza d’acqua e travasiamo la soluzione in uno spruzzino.

Al bisogno, non ci resterà che applicarla sul balcone o nelle zone in cui si radunano le cavallette. Anziché trappole usiamo questo repellente per mandare via questi ed altri insetti insistenti.

