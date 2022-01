Basta andare una volta dal parrucchiere per accorgersi di quale sia la nuova moda del 2022. È una specie di frangetta, ma non si tratta della solita tendina pari, che spesso risulta pesante e difficile da tenere in ordine.

Questa volta, infatti, la tendenza che sta spopolando in assoluto e che arriva da oltremanica è quella della frangetta a “collo di bottiglia”. Il nome potrà sembrare strano, ma la sua comodità potrebbe davvero migliorarci la vita.

Questo taglio, infatti, è perfetto sia per chi ha i capelli dritti, quindi molto facili da gestire, sia per chi ha la chioma riccia, più selvaggia. Inoltre, la mattina, basterà alzarsi dal letto, passarsi una mano tra i capelli e la nostra acconciatura sarà perfetta. Capiamo meglio di cosa si tratta.

Il taglio perfetto per chi ha sempre voluto provare la frangia

Se amiamo la frangia e vorremmo provarla anche su di noi, ma temiamo il risultato finale, potremmo provare proprio la frangia “bottleneck”.

La frangia, si sa, è una delle varianti per capelli più amata e richiesta in assoluto. Bisogna ammettere, però, che la classica frangia pari non si così facile da gestire.

La frangia pari può diventare scomodissima

Con la frangetta classica, sia che abbiamo i capelli lisci che ricci, finiremo a dover passare ogni giorno la piastra. Questo rovinerà inevitabilmente i nostri capelli (anche se per curare i capelli rovinati da tinte, piastre e phon basterebbe 1 solo e semplice rimedio naturale).

Per non parlare del fatto che, con la frangia, chi ha i capelli tendenzialmente grassi lo renderà ancora più evidente.

Per questi motivi, quindi, la frangia classica non è la migliore alternativa che potremmo adottare. Meglio la frangia a collo di bottiglia, quindi.

Anziché la solita frangia noiosa, questo nuovo taglio per capelli lisci o ricci è l’ideale per le donne

In pratica si tratta di una frangia che va a formare un grande ciuffo sul lato. Al centro rimane più corta, per aprire e valorizzare lo sguardo, mentre diventa più lunga verso le tempie, per accompagnare morbidamente le altre lunghezze.

Portare questa frangia, quindi, è davvero comodissimo, sia per chi ha i capelli lisci che ricci.

L’alternativa scelta anche da Belen Rodriguez

Sempre per restare in tema, quest’anno c’è anche un’altra versione della frangia che sta davvero impazzando tra la clientela. Si tratta dell’intramontabile “curtain bang”, ovvero della frangia a tendina.

Sono già molte le vip di casa nostra ad aver scelto questo taglio, prime tra tutte la bellissima Belen Rodriguez. La popolare showgirl ha scelto questa nuova tendenza capelli che dona ineguagliabile eleganza, stile e personalità, ma con una marcia in più.

La “curtain bang”, infatti, regala anche un’irresistibile vena selvaggia, che comunica la grande voglia di libertà e leggerezza di chi la indossa.

All’occorrenza diventa un comodo ciuffo da gestire così

Anziché la solita frangia noiosa, poi, questa è anche molto più facile da tenere ordinata. All’occorrenza, infatti, potremo trasformarla in un bellissimo ciuffo, da portare sul lato destro o sinistro, o disordinato sulla fronte. Con questo taglio, il nostro sguardo diventerà magnetico e misterioso.