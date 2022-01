Soffici e gonfie queste frittelle di mela senza uova ma con un ingrediente insolito perfette per un veloce antipasto

Le frittelle di mela sono un dolce classico della cucina italiana. Generalmente, come le chiacchiere e le castagnole, sono dolci che si preparano nel periodo di Carnevale per portare un po’ di allegria sulle nostre tavole. Amate da grandi e piccini nella versione dolce, sono una gustosa e deliziosa merenda ricca di sapori e odori. Tuttavia, il mix d’ingredienti in cucina ci permette di realizzare originali preparazioni. Infatti, alle volte, con l’aggiunta di pochi ingredienti possiamo trasformare un tipico piatto dolce in un gustoso piatto salato. Ovviamente, è possibile anche il contrario. Pertanto, con una mela e una squisita verdura di stagione, possiamo realizzare un veloce e prelibato antipasto salato.

Soffice nuvola

Spesso come amalgamante per gli ingredienti utilizziamo le uova. Tuttavia, in alcune ricette possiamo tranquillamente farne a meno. È il caso per esempio di queste soffici e gonfie frittelle di mela senza uova con cui, tramite un delizioso mix d’ingredienti, lasceremo senza parole i nostri ospiti. Andiamo a vedere gli ingredienti per 4 persone e la preparazione:

500 gr. di cavolo cappuccio;

2 mele annurche;

2 scalogni;

100 gr. di farina di ceci;

1 mazzetto di prezzemolo;

1 cucchiaino di lievito istantaneo;

olio di girasole, sale, noce moscata q.b.

Laviamo il prezzemolo e sbucciamo gli scalogni, infine tritiamo i due ingredienti. Sbucciamo le mele e dividiamole a metà senza rimuovere la buccia. Eliminiamo il torsolo e i semi, infine grattugiamole su una grattugia a fori larghi e tamponiamole, asciugandole con della carta da cucina. Laviamo e puliamo il cavolo ed eliminiamo le foglie più esterne, rimuoviamo il torsolo, dividiamolo a metà e sminuzziamolo a listarelle. In una ciotola setacciamo la farina con il lievito e mescoliamo i due ingredienti aggiungendo un pizzico di sale e della noce moscata. Incorporiamo a filo dell’acqua fino ad ottenere una pastella densa e liscia. Mescoliamo alla pastella il trito di scalogni e prezzemolo, le mele, il cavolo cappuccio e un pizzico di sale.

Friggiamo le frittelle

Scaldiamo in padella l’olio, lasciamo che arrivi a temperatura e immergiamo poche frittelle alla volta. Facciamo scendere il composto in padella aiutandoci con un cucchiaio. Quando risulteranno ben cotte da un lato, rigiriamo le frittelle su sé stesse. Quando saranno ben dorate, possiamo scolarle con l’aiuto di un mestolo forato su della carta assorbente da cucina. Infine possiamo servirle in tavola.

