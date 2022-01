Ogni volta che proviamo a fare le patatine a casa, il risultato ci delude sempre un po’. A volte le patatine rimangono troppo morbide, non si forma la crosta o si sfaldano troppo facilmente.

Molto spesso, però, non riusciamo a capire il perché di questo problema. La realtà è che, per ottenere delle patatine croccanti come quelle dei fast food, il segreto c’è anche se non si vede.

Si tratta di una piccola aggiunta durante la preparazione, che può davvero cambiare il risultato finale. Scopriamo di cosa si tratta.

Ne basta solo un cucchiaino

Ecco cosa dovremo fare per ottenere un contorno croccante e sfizioso. Dopo aver lavato e sbucciato le patate, dovremo tagliarle a tocchetti.

A questo punto, dovremo mettere sul fuoco una pentola piena d’acqua e aspettare che quest’ultima giunga a bollore. Versiamo, quindi, le patate e lasciamole sbollentare per almeno 5 minuti.

Per preparare delle patatine croccanti davvero perfette servirebbe solo 1 cucchiaio di questo ingrediente che molti hanno in dispensa

Prima di buttare le patate nell’acqua, però, dovremo aggiungere l’ingrediente “magico”. Oltre al sale, nell’acqua dovremo buttare anche un cucchiaino di bicarbonato. Questo ingrediente farà sì che sulle nostre patate si crei una crosticina dorata e croccante, che sarà ancora più buona se aromatizzata con spezie varie.

Prima di infornare le patate, ricordiamoci di metterle in ammollo in acqua fredda, per permettere loro di rilasciare l’amido. Per preparare delle perfette patatine fritte, invece, non dovremo fare altro che applicare questi 4 trucchetti dei cuochi più esperti.

Altri usi

Il trucchetto del bicarbonato, però, non ci servirà solo per rendere croccante la superficie delle patate. Questo ingrediente, infatti, è un’opzione molto valida anche per rendere la carne morbidissima.

Sembrerà un’idea azzardata, ma utilizzare il bicarbonato è uno dei segreti più validi per far sì che la carne, durante la cottura, rimanga tenera. Questo trucchetto potrebbe tornare utile, ad esempio, se vorremo preparare lo spezzatino.

Il bicarbonato ammorbidirà la carne, senza alterarne il sapore

Bisognerà, quindi, utilizzare 1 cucchiaino di bicarbonato per ogni mezzo chilo di carne. Il bello del bicarbonato è che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non andrà ad alterare il gusto della carne o del sughetto, anzi. L’unico effetto che otterremo sarà una carne più morbida e tenera.

Oltre che per preparare delle patatine croccanti davvero perfette, quindi, il bicarbonato ci aiuterà anche a mantenere straordinaria la morbidezza della carne.