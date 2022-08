La voglia di evadere dal nostro Paese si fa forte per molti che decidono di organizzare le vacanze all’estero. Mete vicine offrono mare cristallino e spiagge da sogno, degne dei migliori scatti fotografici. Per questo spesso si viaggia lontano dall’Italia con la mente, e raramente ci si rende conto di quanto questa sia bella.

Proprio nella nostra Patria e, se abbiamo fortuna, a pochi passi da dove abitiamo, ci sono realtà magnifiche e forse addirittura uniche. Spiagge incontaminate, acque limpidissime che tengono testa alle meraviglie caraibiche e paesaggi idilliaci sono un biglietto da visita che fa gola.

Il Meridione è la Terra che più di altre sa offrire il soggiorno ideale al visitatore. La calorosa accoglienza del Sud si amalgama perfettamente ai panorami incredibili delle coste. La sua mediterraneità si può percepire perfettamente in uno dei punti più caratteristici della Puglia. Una baia che vista da lontano parrebbe quasi un miraggio, ma che da vicino si trasforma in una realtà a dir poco sensazionale.

Ritrovare la pace

A 4 km da Otranto si estende una piccola oasi incontaminata. È Baia dell’Orte, che saluta il visitatore con le sue bellezze. La vicinanza con il borgo pugliese ne fa una meta facilmente raggiungibile da chiunque viva o soggiorni nei pressi. E lo scenario salentino circostante è un ulteriore stimolo per mettersi in viaggio.

Giunti qui non ci si ritroverà di fronte a stabilimenti con ombrelloni e bar in ogni dove. Tutt’altro, perché si assisterà al dominio della natura selvaggia, che sembra portare totalmente in un’altra dimensione. Il relax più assoluto ci aspetta, mentre ci stendiamo sull’asciugamano a prendere la tintarella o facciamo un tuffo nel blu del mare.

Anziché in Grecia o Croazia visitiamo questo paradiso italiano sul mare

Baia dell’Orte è il paradiso per chiunque voglia staccare la spina dalla solita routine. La spiaggia di scogli adiacente all’acqua marina ospita fiori ed erbe aromatiche varie. Per arrivare fin qui si potranno percorrere due strade. La prima costeggia il singolarissimo laghetto di bauxite, dalla tonalità verde brillante. Il secondo itinerario passa per la storica Masseria del 16esimo secolo.

Il panorama della baia è impreziosito da rocce naturali, piccole calette e grotte dal fascino arcano. Il luogo è ideale per una bella immersione o un po’ di snorkeling. Le acque trasparenti offrono l’opportunità perfetta per scorgere qualche esemplare di fauna marina locale. Non ci resta che fare i bagagli e anziché in Grecia o Croazia visitiamo questo paradiso italiano.

