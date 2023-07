Il collezionismo è uno degli ambiti più interessanti per guadagnare un po’ di soldi senza grosse fatiche. Se un bene o un fenomeno attrae, il valore di ciò che li richiama tenderà ad aumentare da solo nel tempo.

Lo stesso vale per i francobolli. Si tratta forse del genere che associamo più automaticamente al collezionismo. I bambini una volta andavano matti per i disegni colorati e dalle scritte commemorative che questi contenevano. Certo oggi questo bene è sempre più raro, visto che scrivere tramite lettera è diventata un’autentica eccezione. Quello da record a livello mondiale è stato valutato 10 milioni di dollari: e pensare che il valore nominale del British Guyana 1 cent Black Magenta era di un solo centesimo.

Proprio per questo motivo i francobolli che potremmo avere in casa sono destinati ad aumentare valore nel tempo. A maggior ragione quelli rari, che potremmo avere custodito da qualche parte sull’album che quasi tutti abbiamo da qualche parte in soffitta. Potremmo ritrovarci tra le mani il leggendario Gronchi Rosa. Basta avere questo francobollo italiano per fare bingo ed avere un sacco di soldi

Come riconoscere questo francobollo leggendario

Il “Gronchi rosa” è il pezzo di maggior valore tra i francobolli italiani: ha da poco compiuto 60 anni, essendo stato emesso nel 1961 in occasione del viaggio del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in Perù. Sono stati emessi circa 79.000 francobolli di questo genere, che per un peculiare errore sono diventati da collezionismo. Nel francobollo si vedono infatti rappresentati i confini del Paese sudamericano disegnati nel rosa del francobollo: peccato però che le frontiere rappresentate non fossero state aggiornate ma fossero rimaste a quelle di qualche decennio prima. Una questione che suscitò un piccolo incidente diplomatico, e che sancì l’immediato ritiro dei francobolli appena emessi. Molti furono bloccati in tempo, ma per quelli già in circolazione ormai non si poté più fare nulla. Ma quale è il valore di questo leggendario oggetto?

Quelli dotati di gomma ancora integra, e nuovi, superano tranquillamente i 1000 € di valore. Per quanto invece riguarda quelli che sono incollati nelle buste, dipenderà dallo stato di conservazione. Facilmente superano i 750 € di valore se sono ben conservati.

Basta avere questo francobollo italiano per fare bingo e poter incassare una piccola fortuna

C’è inoltre la possibilità di guadagnare interessanti cifre anche con quanti provenivano dalle buste frettolosamente ricoperte con il grigio dalle Poste. Azione questa necessaria per ridurre al minimo l’errore negli esemplari già stampati. In questo caso il valore di mercato si muove da almeno 500 €. Vale dunque la pena compiere una ricerca all’interno dei nostri ricordi di famiglia: se troveremo una macchia color rosa, potremmo vedersi realizzare una splendida notizia.

