Sarà un dicembre da leoni per 3 segni zodiacali che faranno fuochi d’artificio

La fine dell’anno ci porta grandi novità. Tra la Luna piena dell’8 dicembre, le stelle cadenti e l’eclisse di Mercurio, alcuni segni troveranno fortuna e successo. Vediamo quali.

Il pensatore antico Ermete Trismegisto diceva che ciò che è vero nel grande, lo è nel piccolo. E ciò che avviene al di fuori, di conseguenza si muove anche all’interno di noi. Questo ci aiuta a capire come i segni allineati e l’influsso dei pianeti ci possa indicare qualcosa. Ed in particolare che sarà un dicembre da leoni per 3 segni zodiacali che troveranno fortuna e successo. Questo renderà il periodo in arrivo ancora più entusiasmante.

Un periodo da ricordare

Le piogge di stelle cadenti delle Ursidi e delle Geminidi permetteranno ai più romantici di noi di esprimere qualche desiderio guardando il cielo di dicembre. Questo e l’attivismo di Venere sembra benedire il mese della Vergine. Sempre al centro dell’attenzione nella seconda parte del mese, dovrà resistere ad alcuni dubbi in ambito lavorativo. I figli della Vergine riceveranno però un importante attestato di stima tramite un gesto piccolo ma di grande impatto. Questo porterà il vento in poppa ed una grande positività. Per questo il consiglio è quello di non farsi scoraggiare dalle difficoltà della salita, visto che presto ci sarà una vetta ben maggiore.

A partire dall’8 dicembre Sole e Marte sono in opposizione, mentre la Luna piena è nel segno dei Gemelli. Tutti elementi che giocano a favore del Capricorno, segno combattivo anche se riservato. Pur essendo un segno di terra molto legato alla sostanza delle cose, con l’ausilio di Marte riuscirà a farsi notare più degli altri. Un successo economico o uno spiraglio che si apre in ambito lavorativo saranno una grande conquista. Che li proietterà verso il 2023 con una stima di sé rinforzata. Occhio però a non prendere le sbandate, visto che il latente animo artistico potrebbe confonderli. Ma in generale manterranno le mani ben strette alla guida della loro vita. Il consiglio però è quello di non forzare il decisionismo per chiudere dei rapporti. È sempre bene concedere una seconda opportunità, specie se i valori di fondo sono gli stessi.

Sarà un dicembre da leoni per 3 segni zodiacali che troveranno fortuna e successo

Sembra un segno romantico la Bilancia. Di quelli che si preparano all’arrivo delle festività arredando casa e mettendo in bella vista non solo la Stella di Natale, ma anche le altre piante natalizie di tendenza quest’anno. In realtà la tendenza della Bilancia alla ricerca della bellezza è una chiara presa di posizione. Prima di un’azione, si dice, ci vuole una visione. Ecco, i figli del segno della Bilancia coglieranno i frutti di questa visione. Il loro merito è di crederci, talvolta in maniera meno plateale di altri. Ma non per questo meno vigorosa. Cercano di solcare il mare con ambizione mantenendo il sangue freddo. Tutto ciò cui aspirano è in realtà un po’ di serenità.

Certo il 2023 sarà per molti un anno impegnativo. Per fortuna l’oroscopo cinese indica alcuni segni che lo affronteranno con successo.