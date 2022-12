L’oroscopo di inizio anno sarà stellare per 3 segni zodiacali pronti a brindare alla salute

Con Capodanno l’oroscopo si rinnova e apre una nuova fase di vita. L’anno nuovo sarà propizio per qualcuno, soprattutto per 3 segni zodiacali che avranno fortuna in amore e a lavoro. Sveliamo quali sono e chi potrà festeggiare in attesa di un futuro roseo.

Si usa dire “anno nuovo vita nuova”, per augurare che la buona sorte accompagni. Per il Capodanno che sta per iniziare forse sono molti i dubbi che ci attanagliano. Cosa ci attende nell’anno nuovo? Avremo tanti problemi o la situazione migliorerà? La risposta potrebbe nascondersi, come sempre, nelle stelle.

L’oroscopo di inizio anno sarà stellare per un trio dello zodiaco

La notte di San Silvestro regala un’attesa quasi magica, che si conclude con il tradizionale brindisi della mezzanotte. Ma da quel momento in poi è difficile sapere che cosa aspettarsi dalla vita. Per fortuna c’è l’oroscopo che ci dà una mano e svela il nostro avvenire. Sui dodici segni dello zodiaco, ce ne sono tre che potranno alzare i calici più in alto di tutti gli altri. I primi mesi del 2023 saranno praticamente perfetti per loro e i contrattempi si potranno contare sulla punta delle dita.

A chi ci riferiamo? Innanzitutto, al segno della Bilancia. È uno dei veri fortunati, che vedrà miglioramenti importanti sin dal mese di gennaio. Sul lavoro ci saranno delle importanti novità ad attendere. L’anno nuovo parte tra buone notizie e segnali incoraggianti, sebbene Giove sia opposto fino a maggio. Sul piano sentimentale si registreranno dei progressi, anche se piccoli. Le occasioni per farsi nuovi amici e ampliare il giro dei contatti non mancheranno.

Sagittario sulle ali dell’entusiasmo

L’oroscopo di inizio anno sarà stellare anche per il Sagittario. Nota di merito per i sentimenti, che trascineranno verso nuovi orizzonti. Lo spirito di avventura sarà ancor più forte del solito e la voglia di una nuova relazione salirà alle stelle. A fine gennaio si prospettano le opportunità più succose, da prendere al volo. Buona anche la situazione lavorativa, con Giove in appoggio.

Pesci al massimo della forma

Il segno d’Acqua riceverà risposte stimolanti a partire dal primo mese dell’anno nuovo. Le coppie rafforzeranno la propria situazione e le insidie passate si allontaneranno sempre di più. I single potranno organizzare un appuntamento galante e tentare una nuova relazione che possa durare. Marzo sarà poi particolarmente vivace: Giove a favore si farà promotore di creatività, che a lavoro frutterà importanti riconoscimenti. Un nuovo intrigante progetto è all’orizzonte e potrebbe svoltare la propria carriera.