La moda femminile subisce corsi e ricorsi, mode che vanno e che vengono. Spesso ciò che sale alla ribalta una stagione, la stagione successiva ritorna nell’oblio e viceversa. Negli ultimi anni è indubbio come il vintage e l’utilizzo di abiti di seconda mano abbiano guadagnato una crescente popolarità. Oggi vogliamo parlare di un tipo di stoffa che sta ritornando di moda e che molti di noi possiedono senza saperlo. Ecco perché andiamo subito a recuperare le camicie e i foulard fantasia se vogliamo vestire eleganti ed all’ultima moda.

Il vintage vorrebbe superare la fast fashion

Sempre più persone stanno smettendo di acquistare abiti nuovi dalle grandi aziende di fast fashion. I grandi marchi che non nomineremo sono famosi per alimentare un modello di sviluppo insostenibile basato sulla quantità e non sulla qualità. Spesso questi indumenti durano pochi lavaggi e si rovinano in fretta. Per questo motivo sempre più consumatori decidono di acquistare capi usati in mercatini delle pulci e negozi di vintage. Molto spesso questi vestiti sono in perfetto stato e hanno una qualità tale che rende possibile una lunga vita. Oltre ai negozi e ai siti, però, non dobbiamo dimenticare che tutti noi abbiamo una riserva di abiti vintage, spesso in casa nostra.

Basta andare dalle nostre nonne o dalle nostre mamme e troveremo diversi capi del tutto alla moda e ancora attuali. In particolare, potremo trovare delle stoffe e delle fantasie davvero interessanti, come quella di cui parliamo oggi.

Andiamo subito a recuperare le camicie e i foulard della nonna con questa fantasia perché spopolerà quest’estate

Ci stiamo riferendo alla stoffa stampata con il motivo cachemire o paisley, famosissimo negli anni Settanta e che riporta subito la mente all’Oriente e all’India. Basta una camicia in paisley e tutti noi avremo un aspetto esotico ma elegante e ora più che mai. In questi mesi, infatti, questo motivo di origine asiatica è ritornato alle luci della ribalta. Magliette, camicie e foulard in paisley sono sempre più apprezzati da chi ama la moda.

Non dovremo fare altro che andare a frugare nei vecchi armadi di amici e parenti alla ricerca di qualche capo interessante. Quest’estate una camicia in seta o un foulard da portare al collo renderanno il nostro stile super ricercato e raffinato.

Lettura consigliata

Per fare un figurone a battesimi e matrimoni primaverili basta indossare questo capo d’abbigliamento che ritorna dal passato