Un problema che in molti hanno è la difficoltà di andare di corpo, anche conosciuta come stitichezza.

Se siamo sempre alla ricerca di soluzioni non farmacologiche per risolvere questo fastidioso disturbo dobbiamo leggere questo articolo.

Andare di corpo non sarà più un problema con questo semplice rimedio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Mai più stitichezza

Questo disturbo può avere le cause più svariate, ed è sempre bene rivolgersi ad un medico per una diagnosi accurata. In alcuni casi ci sono cause specifiche, ma molto di frequente la stitichezza è una tendenza che abbiamo.

Per mantenere una sana regolarità la cosa migliore è consumare molte fibre, bere molta acqua e svolgere una regolare attività fisica. Tutte queste cose assieme hanno un potere miracoloso per chi soffre di stipsi. Un altro efficace metodo è l’utilizzo dei semi di lino, ma oggi parleremo di altri tipi di semi.

Oggi vogliamo parlare di una pianta che può aiutarci a mantenere la regolarità e che è ottima anche nei casi più disperati.

Si tratta dei semi di psillio, che contengono una mucillagine che è una manna per la cura della stipsi.

Andare di corpo non sarà più un problema con questo semplice rimedio

Per usare i semi di psillio dobbiamo metterli a bagno nell’acqua per una notte in modo da sprigionare la mucillagine aumentando di volume. Se berremo il gel sorto dai semini il gel aumenterà la massa delle feci ammorbidisce le feci rendendo più semplice la loro espulsione.

Un piacevole effetto collaterale dello psillio è il suo potere antinfiammatorio e lenitivo della mucosa, perfetto se abbiamo infiammazioni come colon irritabile o colite.

La buona notizia è che lo psillio si trova in commercio in ogni farmacia ed è molto economico. Se proveremo questo rimedio vedremo sin da subito il suo effetto miracoloso nel combattere anche la stitichezza più forte.

Qui troviamo un articolo con un altro utile consiglio di salute e benessere.