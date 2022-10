Andare al museo gratis è possibile ma ecco dove e quando farlo

L’Italia vanta un patrimonio storico, artistico e culturale da fare invidia al Mondo. Ogni angolo del Bel Paese vanta bellezze inaspettate, spesso racchiuse all’interno di musei o parchi a tema. Potremmo dire tranquillamente che l’Italia sia un vero e proprio museo a cielo aperto. È per questo che, praticamente ogni Regione italiana, ospita musei e centri culturali in cui è possibile ripercorrere le tracce del passato.

Conoscere la storia, infatti, è importante per mantenere alta la memoria di tutto ciò che è stato, in positivo e in negativo. Ecco perché, durante il nostro tempo libero, potrebbe essere un’ottima idea quella di visitare uno dei musei sparsi lungo tutta la Penisola. A maggior ragione perché, al giorno d’oggi, è possibile farlo gratis. La bella notizia, infatti, riguarda un’iniziativa del Ministero della Cultura ormai attiva da qualche anno. Scopriamo in quali termini sarà possibile visitare i luoghi della cultura senza spendere neanche 1 euro.

Andare al museo gratis è possibile in queste giornate dedicate

Nel nostro tempo libero amiamo vivere belle esperienze con le persone che amiamo. Organizziamo, con i nostri familiari e i nostri amici più cari, pranzi, cene, gite fuori porta e tanto altro ancora. Molte persone, infatti, si stanno già organizzando per trascorrere Capodanno 2023, magari in mete calde davvero straordinarie. Altrimenti potremmo trascorrere delle bellissime giornate immersi nella cultura, visitando uno dei meravigliosi musei d’Italia.

Ogni prima domenica del mese, infatti, andare al museo gratis è possibile. Avremo, così, la possibilità di ammirare gallerie, monumenti, giardini e musei in maniera totalmente gratuita. Di seguito, possiamo scoprire alcuni esempi di musei che rientrano in quest’iniziativa davvero ammirevole.

Milano

Nel capoluogo lombardo, ad esempio, potremo visitare la meravigliosa Pinacoteca di Brera, uno dei musei più importanti al Mondo. Qui potremo osservare da vicino opere di Raffaello, Caravaggio, Bramantino, Piero della Francesca, Tintoretto e molti altri artisti. Rientrano nell’iniziativa anche il Museo del Novecento, la Casa della Memoria, l’Acquario Civico, il Mudec e tanti altri ancora.

Genova

Nella meravigliosa cornice di Genova potremo visitare le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola e il Museo Palazzo Reale di Genova. In quest’ultimo luogo i bambini potranno divertirsi anche grazie alla presenza di un laboratorio creativo, divertente e stimolante.

Roma

La Capitale, così ricca di arte, bellezze e cultura, di certo non poteva non apparire in questo elenco. Nella città eterna avremo solo l’imbarazzo della scelta, grazie all’ampissima proposta culturale che vanta. Noi abbiamo deciso di citare il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, uno dei punti più famosi di tutta Roma. Qui potremo osservare coi nostri occhi collezioni d’arte, sculture, reperti marmorei, dipinti e tanti altri pezzi di pregio, che ci faranno respirare la storia a pieni polmoni. Sul sito del Ministero è possibile trovare l’elenco completo dei musei italiani che rientrano in questa iniziativa.

