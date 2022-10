Amore e soldi nell’oroscopo di fine ottobre per 3 fortunati segni zodiacali

Dal 22 ottobre i Pianeti promettono bellezza, ricchezze e amore a tutti, ma soprattutto a tre segni zodiacali baciati dalla fortuna.

Lo Star Point di Venere del 22 ottobre

Per chi non sta passando un bel momento, c’è un’ottima notizia in arrivo: da fine ottobre le Stelle hanno in serbo una bella sorpresa. Infatti, sabato 22 ottobre ci sarà lo Star Point di Venere, ossia la congiunzione del Pianeta dell’amore con il Sole. Il fortunato incontro avverrà in Bilancia, un segno collegato alla bellezza: sarà dunque più facile per tutti apprezzare ciò che di positivo e piacevole abbiamo intorno a noi. Oltre a concederci qualche piacere, avremo anche uno sguardo più gentile nei confronti di noi stessi. Questa ondata di autostima significa che sabato 22 sarà la giornata perfetta per andare alla ricerca dell’amore!

Per i single si apre dunque una fase fortunata: se finora abbiamo esitato a confessare i nostri sentimenti, provare un’app di incontri o accettare un invito galante, questo è il momento di lasciarsi andare. Attenzione solo a non scambiare un flirt momentaneo con un amore duraturo, soprattutto se si ha a che fare con l’uomo più passionale e infedele dello zodiaco. Ma lo Star Point di Venere è favorevole anche a chi è impegnato in una relazione. Porterà infatti un senso di apprezzamento più profondo per il proprio partner e, in generale, un periodo roseo e sereno nei rapporti di coppia.

Oltre che all’amore, Venere è associato alla ricchezza. La congiunzione con il Sole favorirà i colpi di fortuna in materia di soldi, ma ci renderà anche più consapevoli dell’abbondanza che già ci circonda. Non è detto che si tratti solo di beni materiali, ma anche dei nostri affetti, passioni e tutto ciò che arricchisce la nostra vita di piacere e significato. Tutti avvertiranno questi cambiamenti, ma la congiunzione tra Venere e il Sole influenzerà tre segni in particolar modo.

La Bilancia sarà irresistibile

L’evento del 22 ottobre sarà doppiamente favorevole per i nati sotto il segno della Bilancia. Infatti, non solo Venere è il Pianeta che governa il segno, ma la congiunzione avverrà proprio in Bilancia. Tutto ciò significa che le persone Bilancia saranno avvolte da un fascino magnetico e irresistibile. Insomma, un incontro romantico è dietro l’angolo! Ma, oltre che per incontrare un nuovo partner, il momento è maturo per mostrare un po’ d’amore a sé stessi. Si sa che purtroppo i Bilancia sono segretamente insicuri e temono il giudizio altrui. Grazie allo Star Point di Venere, troveranno il coraggio di ignorare le opinioni degli altri e apprezzare la propria bellezza, esteriore e interiore.

Successo e ricchezza per il Toro

L’altro segno zodiacale governato da Venere è il Toro, che per questo beneficerà particolarmente della congiunzione. Per quanto riguarda questo segno, lo Star Point avverrà nella Sesta Casa astrologica, quella legata alla salute e al lavoro. Ciò significa che non solo i Toro si sentiranno più in forma e pieni di energia rispetto al solito. È anche probabile che l’abbondanza e il piacere promessi da Venere investano la sfera del lavoro: una promozione o un premio potrebbero essere in arrivo!

Amore e soldi nell’oroscopo di fine ottobre riguarderanno anche il Leone

Lo Star Point di Venere avrà effetti amplificati anche per i nati sotto il segno del Leone, visto che sono governati dal Sole. La notte del 22 ottobre è propizia per manifestare l’arrivo di una ricchezza inaspettata. Ma non ci sono solo amore e soldi nell’oroscopo di fine ottobre: la congiunzione avverrà nella Casa astrologica legata allo studio e al sapere. I Leone troveranno dunque l’ispirazione per leggere, imparare, magari iniziare finalmente un corso di lingua o di musica. Insomma, è il momento di tirare i sogni fuori dal cassetto. Il consiglio è condividere con il partner le nuove passioni: porterà a un rapporto più genuino e profondo.

