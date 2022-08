Dire “Calabria” e pensare “mare” è totalmente normale. Non potrebbe essere altrimenti per un territorio che ha quasi 800 chilometri di linea costiera. Molti potrebbero non sapere che al suo interno ci sono montagne straordinarie e ben tre parchi nazionali (Pollino, Sila e Aspromonte).

E potrebbe essere ancora più difficile essere a conoscenza di punti che spiccano per straordinarietà. Luoghi che lasciano sbalorditi. Volendone citare solo cinque, si possono fare degli esempi, ma con la consapevolezza che ne restano ancora tanti altri da considerare.

5 posti da visitare in Calabria per chi ci deve andare in vacanza

Chi ama i panorami, ad esempio, dovrebbe necessariamente arrivare fino a Monte Sant’Elia, nella zona alta di Palmi. Da qui si ammira un panorama fenomenale con tre croci che dominano la parte più bassa del Comune e un belvedere che è un vero percorso verso l’orizzonte. Osservare il tramonto da quella posizione è un privilegio che vale la pena concedersi.

I tramonti sullo Stretto

E, a proposito di tramonti, non ha quasi eguali al Mondo quelli che si vedono sullo Stretto tra la Calabria e la Sicilia. Chiunque andasse in vacanza in Calabria, dovrebbe ritagliarsi un momento per vederne uno. Da dove? Sono tanti i posti privilegiati. Per chi li volesse vedere dall’alto c’è la zona di Santa Trada, i fortini di Campo Calabro o della zona di Pentimele a Reggio Calabria. Altrimenti menzione speciale per il lungomare di Reggio Calabria (che non ha bisogno di presentazioni) o per quello di Cannitello (Villa San Giovanni). In tutti i casi, i colori regalati dal sole che tramonta domineranno l’orizzonte offrendo uno scenario strepitoso.

Un Museo speciale in Calabria

A Mammola, a partire dagli anni ’60, è iniziato a sorgere il Musaba. Lo hanno fondato Nick Spatari e Hiske Mass, nell’area di un antico complesso monastico (X secolo). Si è in provincia di Reggio Calabria, nell’area della Locride. Si tratta di una vasta area che nel tempo è diventato una raccolta di opere artistiche. Lo caratterizzano opere monumentali ed installazioni e anno dopo anno è diventato un punto di riferimento culturale sempre più importante.

Un posto straordinario a Catanzaro

Chi fosse nella zona di Catanzaro dovrebbe, invece, fare una visita al Parco della Biodiversità. Decine di ettari di macchia verde nel centro della città, con al suo interno tanti spazi attrezzati. Un luogo ideale per fare sport, ma anche escursioni picnic. Qui si presta grande attenzione all’aspetto naturalistico (flora e fauna) e al suo interno ci sono anche dei musei. E chi non ci è mai stato, dovrebbe assolutamente andarci.

La Provenza in Calabria

Spostandosi, invece, nel Nord della Regione c’è il Parco della Lavanda di Campotenese, nel Comune di Morano Calabro. Una vera e propria oasi. Basta una foto per essere rapiti dall’impatto cromatico di un luogo bellissimo. Crescerà la voglia di andare a visitarlo e reperire informazioni su questo luogo che può essere definito magico.

E sono questi i 5 posti da visitare in Calabria che ognuno dovrebbe considerare qualora volesse pensare a qualcosa di unico da vedere. Per chi, invece, cercasse idee diverse rispetto alle località calabresi più note per andare al mare, ci sono davvero tante soluzioni.

