Andare a fare la spesa non è proprio la passione di tutti. Bisogna prima girare per la casa, assicurarsi di cosa manca e scrivere una lista precisa. Puntualmente poi ci si dimentica qualcosa. Una volta arrivati al supermercato ricercare tutti i prodotti, controllare le scadenze ci leva molto tempo. Poi possiamo imbatterci in lunghe e noiose file alle casse. Ma non è finita qui perché se abbiamo acquistato molti prodotti ci troviamo davanti un gran numero di buste che non sappiamo come portare. Adesso però possiamo scoprire che andare a fare la spesa con questo metodo ci semplificherà la vita.

Il problema quando si va a fare la spesa

Tra tutte le questioni che abbiamo citato prima ce ne è una che forse la più problematica. Stiamo parlando di tutte quelle buste di cui dobbiamo farci carico. Rappresentano una scomodità perché a volte non riescono proprio a entrarci nelle mani. Inoltre se sono anche pesanti possono essere molto dolorose. Infatti sembra che ci taglino la pelle e che blocchino la circolazione. Dopo averle portate a casa ci ritroviamo infatti le mani con i segni rossi e le dita gonfie. Però esiste un metodo che può rapidamente, semplicemente e in maniera economica, risolvere questo problema.

La soluzione

Vediamo allora come andare a fare la spesa con questo metodo ci semplificherà la vita proprio in questo senso. Quello che ci servirà è un semplice moschettone. È quell’oggetto che ritroviamo usato come porta chiavi o porta oggetti che si può attaccare ad una cintura. È forse più conosciuto ed utilizzato in ambito di arrampicate di montagna in relazione alle corde di sicurezza. In commercio però ne esistono di grandi dimensioni e con anche un’imbottitura sul manico. Noi lo possiamo utilizzare con la doppia funzione di gancio e maniglia per portare le buste della spesa. In questo modo avremo un’impugnatura più stabile e che non danneggia le nostre mani. Questo grazie allo spessore e all’imbottitura del manico. Inoltre possiamo portare molte più buste di prima.

In questo modo molto semplice si avrà quindi risolto un problema che rendeva difficile e scomodo fare la spesa settimanale.