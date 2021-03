Utilizzato da tempi antichi, il parquet è una pavimentazione è costituita da legno massiccio. Per essere considerato tale deve avere uno spessore di almeno 2,5cm. Fra i legni più utilizzati per la realizzazione ci sono acero, rovere, noce e faggio.

Il legno è un materiale soggetto a deterioramento, pertanto bisogna trattarlo con delicatezza e prestare le giuste attenzioni nella scelta e nell’utilizzo di prodotti atti alla sua pulizia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Con il passare del tempo può accadere che questo perda di luminosità e si graffi, inoltre esso è molto sensibile all’umidità e può nel tempo subire delle importanti modifiche dovute agli sbalzi termici.

Per evitare di rovinare eccessivamente il parquet è necessario fare accortezza a tacchi e scarpe, evitare di strisciare i mobili, o utilizzare spazzole e spugne che rischiano di rovinare per sempre la bellezza di questa amatissima pavimentazione.

Parquet rovinato? Ecco svelati dei rimedi infallibili per avere un parquet come nuovo

La prima regola da seguire per mantenere un parquet in perfetta “salute”: è evitare il più possibile l’acqua.

Per le pulizie quotidiane basterà passare un panno di microfibra per catturare la polvere e lucidare il legno, oppure più semplicemente passare l’aspirapolvere. Per il lavaggio evitare prodotti a base di ammoniaca o aceto. In caso di macchie ostinate utilizzare una moderata dose di alcool da versare nell’acqua tiepida, dove imbibire uno straccio e strofinarlo sulla macchia. Oppure un ulteriore soluzione è quella di diluire un cucchiaio di sapone di Marsiglia in acqua calda.

Evitare di utilizzare macchine lavapavimenti per l’uso di acqua troppo calda. Tuttavia, prima di effettuare qualsiasi pulizia è indispensabile conoscere la finitura del proprio parquet che può essere a olio o a vernice.

Se il pavimento è graffiato è possibile comperare dei pennarelli appositi da passare sul graffio in questione. In alternativa è possibile utilizzare olio o lucido da scarpe. Un olio strepitoso per esaltare la bellezza del parquet è l’olio di lino, che esalta le tonalità calde della pavimentazione e impermeabilizza. Inoltre è anche molto utilizzata per un trattamento protettivo per il legno la c’era d’api vergine, che rende il legno estremamente lucido e impermeabile.

Se l’articolo “Parquet rovinato? Ecco svelati dei rimedi infallibili per avere un parquet come nuovo” è piaciuto, potrebbe interessare anche “ecco come lavare i capi invernali con questi semplici ed economici consigli della nonna“.