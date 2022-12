Ognuno ha i suoi difetti! Ecco la caratteristica più fastidiosa di ogni segno zodiacale

Qual è quella parte del nostro carattere che gli altri proprio non riescono a sopportare? Scopriamolo, rivelando quello che l’astrologia ritiene il peggior difetto di ciascuno dei dodici segni dello zodiaco.

I segni zodiacali sono uno diverso dall’altro. Ciò che li distingue è anche il loro carattere. Ognuno ha un suo modo di comportarsi, con i suoi pregi e qualche difetto. Anche se l’unica certezza è che nessuno è perfetto, vi sarebbe un lato negativo che gli altri faticano ad accettare. Si tratta della nostra parte peggiore, di cui forse nemmeno noi ci rendiamo conto. Ma a quale ci si riferisce? Innanzitutto, bisogna sapere che non sarebbe un tratto universale, ma cambierebbe in base al nostro segno.

Ognuno ha i suoi difetti, ecco qual è il peggiore di ciascun segno zodiacale

Partiamo in ordine, col primo dei dodici segni. Sua maestà l’Ariete avrebbe una caratteristica alquanto negativa, che gli altri potrebbero addirittura odiare. Si tratta dell’impulsività che porterebbe alla fretta nel concludere le questioni, con tanto di imprecisione annessa. E che dire del Toro? La testardaggine sembra aver spesso il sopravvento nel prendere ogni decisione. Tanto che nessuno sarà in grado di fargli cambiare idea.

Attenzione, poi, ai Gemelli. Sebbene si distinguano per scaltrezza e intelligenza, a volte si ricorderebbero per la sbadataggine. Non sarebbe così raro vederli combinare pasticci e causare guai anche piuttosto irreparabili. Passiamo quindi al Cancro, che fa dell’irascibilità il suo tratto peculiare. Il sangue freddo scorre raramente nelle sue vene e lascia il posto a improvvisi picchi di nervosismo. A volte sarebbe meglio fermarsi e meditare sulla scelta da prendere.

È possibile trovare un difetto anche nella determinazione del Leone? Ebbene sì, se questa si trasforma in arroganza. Un esempio è la tendenza a troncare i discorsi, rendendosi particolarmente insopportabili agli occhi altrui. Alla presunzione del Leone segue la permalosità della Vergine. Spesso sorge il profondo desiderio di ricevere ogni tipo di attenzione, che se non esaudito porta a offendersi in maniera inspiegabile.

Le mancanze degli altri segni zodiacali

Ognuno ha i suoi difetti, e questo vale anche per la Bilancia. Alla risaputa empatia, infatti, si contrappone il rancore assoluto verso gli atti di tradimento. Meglio non farseli nemici, per non passare guai seri. Veniamo poi allo Scorpione, conosciuto e apprezzato per il lato misterioso. Una parte che, in certe occasioni, risalterebbe fin troppo. Tra i buoni propositi per il nuovo anno dovrebbe esserci anche la puntualità agli appuntamenti presi.

È ora il turno del Sagittario: un segno sicuramente intuitivo e pieno di sé. Una pienezza, quest’ultima, che renderebbe sovente irritabili e poco comprensivi verso chi ha opinioni diverse dalle proprie. È d’obbligo, poi, mettere il punto sulla puntigliosità del Capricorno. Una caratteristica tramutata in difetto, a cui segue la pesantezza del proprio atteggiamento.

Ci spostiamo ora verso l’Acquario, la cui routine è sacra. Non sopporta uscire dalla propria area di comfort, e di conseguenza chi tenta di trascinarlo via. Il rischio è di pensare troppo a sé stessi e poco agli altri. Terminiamo coi Pesci, i cui pensieri sono dominati dalla sete di pettegolezzo. L’ossessione per le chiacchiere rende eccessivamente imprudenti e piuttosto fastidiosi. Non proprio delle qualità di cui vantarsi.