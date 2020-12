Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata (Quota 100 oppure Opzione donna) possono decidere di accedere subito alla pensione oppure in un secondo momento. Quest’ultima possibilità non comporta la perdita del diritto alla pensione. Infatti, nel sistema pensionistico esiste il principio della cristallizzazione del diritto. Ma cosa significa cristallizzazione del diritto alla pensione? Riguarda il congelamento dei requisiti pensionistici rinviando la possibilità di pensionamento anche in un momento successivo. Verifichiamo in che modo.

Chi matura i requisiti non perde il diritto

In poche parole, il lavoratore che matura i requisiti pensionistici, per effetto del principio della cristallizzazione, non perde il diritto alla pensione anche nell’ipotesi di un cambiamento della normativa.

Facciamo l’esempio di un lavoratore che ha maturato i requisiti per il pensionamento con Quota 100 nel mese di dicembre 2021. La Quota 100 termina il suo triennio sperimentale nel 2021. Il lavoratore, che ha maturato i requisiti nel 2021, può tranquillamente presentare domanda di pensionamento nel 2022. Viceversa, chi matura i requisiti nel 2022, non può più accedere alla pensione anticipata con Quota 100.

Il principio di cristallizzazione del diritto alla pensione deve essere sempre verificato tramite le disposizioni di legge. Ad esempio, nel caso della pensione anticipata Quota 100, la cristallizzazione del diritto alla pensione è stabilito, oltre che dall’art. 14 del Decreto Legge n. 4/2019, anche dalla circolare n.11/2019 al punto 1.1. Lo stesso discorso vale anche per Opzione donna.

Cosa significa cristallizzazione del diritto alla pensione

La cristallizzazione del diritto alla pensione non deve essere confusa con la certificazione del diritto alla pensione. Quest’ultimo è un documento rilasciato dall’INPS per ottenere il trattamento pensionistico. Ad esempio, viene richiesto dai lavoratori precoci o da coloro che accedono alla pensione contributiva.

Infatti, la certificazione del diritto alla pensione, specifica i requisiti contributivi e anagrafici posseduti da un lavoratore in una certa data.

Bisogna fare domanda per la cristallizzazione del diritto alla pensione? No, il lavoratore non deve fare nulla, in quanto il diritto alla cristallizzazione dei requisiti si aziona in automatico, sempre in base alle disposizioni normative.