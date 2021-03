Per avere un limone stracolmo di frutti bisogna imparare a potarlo alla perfezione. Il periodo ideale per farlo è tra febbraio e marzo. Per cui, c’è ancora poco tempo per potare il limone in questo modo e avere un bel raccolto. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire ai Lettori una mini-guida per la potatura. Se, invece, il problema sono le foglie arricciate e stropicciate, la Redazione rimanda alla lettura di questo precedente articolo.

Il periodo climatico

La potatura è l’elemento più importante nel determinare un’abbondante o una scarsa produzione di frutti. Uno degli aspetti fondamentali è il periodo della potatura. In genere questo varia tra febbraio e marzo e raramente raggiunge mesi come aprile e maggio. Molto dipenderà anche dalle caratteristiche climatiche della propria zona.

Un criterio di guida? È preferibile potare il limone quando esiste una ragionevole sicurezza sulla non presenza di ulteriori gelate di freddo. Ma se è vero che c’è ancora poco tempo per potare il limone in questo modo e avere un bel raccolto, come procedere?

La potatura

È possibile potare l’albero del limone in più modi. Oggi la Redazione ne illustra uno che ritiene semplice e valido. Per potare l’albero di limone e tutti gli agrumi, in molti tagliano il succhione a partire del collare in prossimità della branca (ramo principale). Questo è il punto da cui origina il succhione.

La Redazione però consiglia di tagliare il succhione a partire da circa 25 centimetri dal collare, quindi lasciando una buona parte del succhione e speronandolo. Si tratta di una sorta di taglio obliquo “a fischietto”. Dal taglio origineranno nuovi piccoli rametti, che diventeranno a loro volta succhioni.

A questo punto, nel mese di giugno, consigliamo di ripetere l’operazione sui nuovi rami. La pianta diventerà molto più folta e rimarrà contenuta nella grandezza. Questo determinerà anche una grande presenza di frutti. Eventualmente è possibile ripetere una terza potatura a settembre.

Altre accortezze

Poi consigliamo sempre di potare il limone verso l’esterno, nel senso che i rami centrali e bassi devono ricevere la luce diretta del sole. Quindi, bisogna eliminare tutti la chioma superiore che impedisce ai raggi solari di raggiungere la chioma in basso centrale. Bisognerà tagliare tutte le cime che puntano verso l’alto e quelle esterne che, osservate da lontano, sembrano fuoriuscire dalla chioma centrale.