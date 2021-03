I fiori e le piante sono sicuramente un bel colpo d’occhio per abbellire interni e soprattutto esterni.

Queste sono molto amate da chi ha il pollice verde, infatti non è inusuale notare balconi, terrazze o giardini piene di piante e fiori.

Ognuno di noi si appassiona al fiore che più gli piace ed è sicuramente soddisfacente prendersene cura e notare come possano crescere belli e rigogliosi.

In questa testata giornalistica abbiamo già affrontato il tema delle piante, suggerendo dove tenerle per alleviare stress e come prenderci cura di alcune di esse.

Oggi con questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa vogliamo introdurre la cura di un’altra pianta.

Questa pianta sicuramente è tra le più amate da chi ha lo spazio per esporla, come un balcone, una terrazza o come detto un giardino.

Il gelsomino in generale è molto amato per il suo profumo e una particolare tipologia di gelsomino è di tipo rampicante denominato anche notturno.

Per avere un giardino rigoglioso ecco come curare in modo semplice il gelsomino rampicante.

Consigli utili per il gelsomino

Il primo consiglio che vogliamo dare agli amanti del gelsomino è quello di piantarlo in primavera, poiché ha bisogno di un clima caldo.

Consigliamo inoltre l’utilizzo di un vaso di terracotta, questo favorisce l’ossigenazione del terreno e delle radici.

La grandezza del vaso è importante poiché più grande sarà il suo vaso, più gli daremo la possibilità di crescere.

Una cosa importante è che la nostra pianta ha bisogno di sole, per questo esponiamola direttamente alla luce naturale.

Per quanto riguarda l’acqua evitiamo di dargliene in quantità eccessive, senza però trattenerci nel dargli la giusta dose.

É comunque una pianta che necessità di molta acqua ma una quantità eccessiva potrebbe causare la diffusione di muffe.

Per quanto riguarda l’utilizzo del fertilizzante, consigliamo uno naturale come: il fondo di caffè, bucce di banana, gusci d’uovo o altro.

Il risultato finale

Se tenuta in queste condizioni vedremo che il gelsomino, crescerà da solo e sarà fantastico notare come esso si espanderà sul balcone o sulla parete.

In questo caso, se vogliamo che il rampicante sviluppi in altezza, utilizziamo il fil di ferro per creare una rete al muro.

Grazie a questa rete potremmo abbellire la nostra parete, consigliamo di agire con estrema cura nell’inserire i rami, crescerà da solo aggrappandosi sempre di più.

Grazie all’utilizzo della rete e di uno spruzzino d’acqua darete più forza al gelsomino di espandersi in larghezza ed in altezza e in tutta spontaneità.

