Gli esperti lo sanno bene, e proprio da loro bisogna imparare. Così il truccatore di Michelle Obama svela come far durare il rossetto con la mascherina. Il make-up artist Carl Ray ha spiegato tramite un post sul suo profilo Instagram come evitare che il rossetto rosso dalle labbra passi sulla mascherina.

Questo problema oggi è molto comune, e quindi molto spesso si decide di non indossare affatto il rossetto. Ma perché privarsi di una cosa quando c’è una soluzione? Vediamo un pochino allora step by step cosa consiglia di fare Carl Ray.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il truccatore di Michelle Obama svela come far durare il rossetto con la mascherina

La prima cosa che Carl Ray consiglia di fare prima di iniziare il trucco è quella di esfoliare bene le labbra e poi di idratarle. In commercio esistono moltissimi scrub labbra come quelli di L’Oréal, L’Occitane o di Lush. Ovviamente lo scrub labbra si può fare in casa senza doverlo acquistare. Dopo quindi l’esfoliazione bisogna applicare un balsamo per le labbra, anche qui in commercio vi sono moltissime proposte.

Che fare ora?

Ora bisogna passare alla fase successiva. Quindi applicare sulle labbra un primer o un correttore. In commercio ce ne sono moltissimi e sono fondamentali perché rimpolpano le labbra, le levigano e fissano il trucco. Ora passare la matita per labbra su queste andando a delineare bene i contorni. Fatto ciò è possibile stendere il rossetto. Ora non resta che aspettare che questo si asciughi.

Ma non è finita qui

Dopo aver fatto tutto ciò bisogna prendere un pezzo di carta igienica e applicarla sulle labbra. Si ricorda che il rossetto deve essere asciutto. Ora cospargere sul velo di carta della polvere fissante ed ecco che il gioco è fatto. Rimuovere la carta ed ecco che il rossetto non passerà più dalle labbra alla mascherina.

Approfondimento

Tendenze trucco 2022 viste alla Milano Fashion Week che andranno di moda.