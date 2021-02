Le foglie ricce della pianta del limone sono un fenomeno frequente. Una foglia arricciata non è necessariamente un cattivo segnale e, con davvero pochi accorgimenti, è possibile evitare il problema. Se le foglie della pianta del limone si arricciano ecco come evitarlo con alcune semplici accortezze che la Redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce in questo articolo.

Foglie arricciate

È possibile che nonostante le attente cure dedicate alla pianta del limone, le sue foglie diventino improvvisamente ricce. Le cause di questo fenomeno sono tante e tutte comuni alla gran parte degli agrumi.

Bisogna precisare che la pianta del limone appartiene alla famiglia delle “sempreverdi”. Per tale motivo, essa tende a non perdere le foglie durante l’inverno.

L’unica accortezza richiesta nelle stagioni più fredde è quella di riparare la pianta con un telo, in modo da impedire al freddo di gelarla.

Perché le foglie si arricciano?

Se le foglie della pianta del limone si arricciano ecco come evitarlo in poche mosse. Il primo problema da scongiurare è l’eventuale presenza di parassiti. Questi sono individuati volgarmente con il nome di “pidocchi” e attaccano le foglie della pianta fino a farle accartocciare su se stesse.

Un ottimo rimedio naturale per allontanare questi dannosi insetti è quello di vaporizzare del sapone di Marsiglia diluito in acqua, direttamente sulle foglie accartocciate.

Altrimenti, i negozi di agricola e i supermercati più forniti vendono prodotti appositamente pensati per allontanare i parassiti del limone, scientificamente denominati afidi.

Irrigazione calibrata

Un altro problema comune che porta le foglie del limone a diventare ricce è sbagliare la quantità d’acqua necessaria per idratare la pianta. Dare troppa poca acqua o una quantità eccessiva porta le foglie a ingiallire e a diventare ricce.

Per distinguere queste prime due cause e capire come agire basta guardare al colore delle foglie. Se queste sono verdi, la foglia riccia è dovuta ai parassiti; se le foglie sono gialle il problema è invece l’acqua.

Raccomandiamo d’innaffiare il limone fino a quando il terriccio sarà sufficientemente umido e di non dimenticare di farlo anche durante l’inverno.

Consigliamo anche di riparare la pianta dal freddo eccessivo. Eliminare eventuali foglie arricciate e rovinate in modo da stimolare i germogli a una nuova crescita.