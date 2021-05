Il Bonus PC e internet permette di ottenere uno sconto considerevole e dalle ultime indiscrezioni non è prevista la proroga. Quindi, ci sono ancora pochi mesi per richiedere il bonus PC fino a 2.000 euro e chi non lo ha ancora chiesto farebbe bene a farlo. È un’occasione da non perdere per molte famiglie. Analizziamo chi può fare domanda e come presentarla per ottenere il voucher sconto.

Bonus PC e internet fino a 2.000 euro

Uno dei bonus che probabilmente non sarà rinnovato è il bonus PC e internet che permette di ottenere uno sconto fino a 2.000 euro.

Questa forma di aiuto economico è pensata dal Governo per venire incontro alle famiglie nello svolgimento da casa delle attività scolastiche e lavorative.

Il voucher sconto concesso alle famiglie che ne fanno richiesta permette di ottenere un pc o tablet. Inoltre, non si tratta di un bene da restituire con il comodato d’uso, ma gli apparecchi rimangono per sempre al beneficiario.

Tuttavia, il bonus pc e internet deve rispettare alcuni requisiti e regole di utilizzo.

Come fare richiesta

Il Bonus PC e internet si divide in due step, il primo scade a breve, infatti la scadenza è fissata il primo ottobre 2021.

Il secondo step, stabilito dal Governo, è in fase di partenza e aumenta la platea dei beneficiari. Infatti, la nuova misura prevede la possibilità di fare richiesta con un ISEE di 50.000 euro.

I contribuenti che hanno un ISEE superiore a 50.000 euro sono esclusi dal beneficio.

Sul secondo step c’è molta incertezza

Attualmente, per ottenere il bonus con un ISEE fino a 20.000 euro, con un importo fino a 500 euro, bisogna contattare il proprio operatore. È possibile anche recarsi presso un punto vendita. L’operatore illustrerà tutte le offerte disponibili. Successivamente sarà l’operatore a gestire il bonus con incarico del Ministero dello Sviluppo Economico.