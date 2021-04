Il 2021 è un anno di bonus e agevolazioni a più non posso. Con l’avvicinarsi dell’estate torna alla ribalta l’incredibile bonus di 500 euro per tutti e per tutto il 2021 ma bisogna fare attenzione a non perdere questa occasione. Con l’arrivo dell’estate è in arrivo anche la voglia di lasciarsi indietro mille preoccupazioni e godersi le vacanze. Ed è proprio del bonus vacanze di cui oggi parliamo che da diritto fino a un massimo di 500 euro per viaggiare. Vediamo perché non bisogna perdere questa occasione.

Incredibile bonus di 500 euro per tutti e per tutto il 2021 ma bisogna fare attenzione a non perdere questa occasione

Il bonus di 500 euro potrà essere sfruttato per tutto il 2021, inizialmente era valido fino al 30 giugno. Ma poi il Decreto Milleproroghe ha prolungato i termini fino a tutto il 2021.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Al momento, quindi, è possibile sfruttare il bonus vacanze fino al 31 dicembre 2021. Ma si studia di prolungarlo fino a tutto il 2022, in modo che chi lo desidera può sfruttarlo nella prossima primavera o nelle vacanze invernali.

Tra le novità presentate anche la possibilità di cederlo alle agenzie di viaggio.

Il bonus nel 2020 non ha riscosso l’esito sperato per le varie chiusure e restrizioni dovute alla pandemia. Inoltre, la misura è troppo vincolante, infatti può fruirla un solo componente del nucleo familiare.

Quindi, si prospetta una nuova misura con regole e requisiti meno vincolanti.

Sconto diretto in fattura

Al momento il bonus vacanze 2021 permette di ottenere uno sconto dell’80% direttamente al pagamento. Il restante 20% può essere detratto nella dichiarazione dei redditi annuale.

Invece, l’emendamento presentato, prevede un bonus vacanze suddiviso in rate da utilizzare anche in strutture diverse e in più periodi dell’anno.

Inoltre, prevede un coinvolgimento delle agenzie di viaggi. Attualmente il bonus vacanze fino a 500 euro è spendibile presso: bed breakfast, alberghi, villaggi turistici, eccetera.