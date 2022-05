La giornata odierna ha visto un rimbalzo come da attese del nostro frattale settimanale. Oggi però sarà importante e spartiacque.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 23 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.139

Eurostoxx Future

3.693

Ftse Mib Future

24.094

S&P 500 Index

3.973,76.

Domani si deciderà il futuro fino al setup del 5 luglio?

Prima di definire lo scenario di breve termine, vediamo in rosso quali sono le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022, e in blu cosa è accaduto fino ad adesso per il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 20 maggio.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso atteso è il seguente:

massimo nella giornata di lunedì, possibile rimbalzo fino a martedì e poi nuove vendite con minimo settimanale venerdì. Per il momento la previsione è stata rispettata e da oggi, se non si assisterà ad una modifica dello scenario, saranno attese nuove vendite.

Rimbalzo dei mercati come da attese, ma domani chiarirà le reali intenzioni: falso segnale o sell off?

Di seguito la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.150. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.258.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.699. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.745.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.220. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.220.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.909. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.082.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Lo Short su S&P 500 in corso dal 19 maggio viene chiuso in apertura odierna. Short in corso su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib dall’apertura del 23 maggio.

Cosa potrebbe succedere domani sui mercati azionari?

Difficile fare una previsione attendibile. Oggi si è verificato il rimbalzo dei mercati come da attese, ma domani chiarirà le reali intenzioni.

