Tutti noi sappiamo bene come l’uso degli elettrodomestici li usura e li rovina. Basti pensare al forno e ai fornelli: per quanto li puliamo e li curiamo tendono ad accumulare sporcizia ed incrostazioni. Il forno è un ambiente in cui si gioca la sicurezza alimentare dei nostri cibi e per questo andrebbe mantenuto pulito.

Spesso a nulla serve usare prodotti specifici e olio di gomito. Una volta ogni tanto è necessario effettuare una pulizia profonda che rimuova tutto lo sporco più ostinato, soprattutto quello nascosto. Oggi parleremo del forno e vedremo in che modo possiamo farlo tornare lucido e splendente. Anche il forno più incrostato torna come nuovo se seguiremo questi consigli.

Il segreto è accenderlo

Per riuscire a rimuovere la sporcizia più ostinata non sempre abbiamo bisogno di aggressivi e costosi prodotti specifici. Potrebbero bastare prodotti economici e naturali, se sappiamo quali trucchi adottare. Per iniziare dobbiamo accendere il forno alla temperatura minima.

In questo modo i prodotti saranno più efficaci ma noi non rischieremo di bruciarci. Possiamo procurarci un acido come l’aceto oppure il succo di limone, dell’acqua calda, del sapone di Marsiglia solido, una spugna abrasiva e un panno in microfibra.

Spegniamo, poi, il forno e possiamo iniziare passando la sostanza acida sulle griglie, le pareti e le guarnizioni del nostro forno. Non dobbiamo avere paura di abbondare nell’aceto o nel limone.

Grazie all’acidità questi prodotti scioglieranno lo sporco più vecchio. Dopo venti minuti possiamo poi passare alla fase di pulizia vera e propria.

Anche il forno più incrostato torna come nuovo grazie a questo metodo efficace ed economico

A questo punto possiamo imbevere la spugnetta di acqua calda e strofinarla sulla saponetta di sapone di Marsiglia. Ora dovremo insaponare le pareti e le griglie e strofinare bene. Vedremo come lo sporco, le incrostazioni e la ruggine verranno via in una sola passata. Rivedremo lo strato metallico che prima era coperto dallo sporco.

Adesso possiamo sciacquare il sapone e ripassare le superfici con un panno in microfibra imbevuto di acqua calda. Terminata l’operazione non dimentichiamoci di asciugare con un panno asciutto o un foglio di carta assorbente.

Ora il nostro forno è come nuovo, pulito e igienizzato. Le superfici saranno pulite e lucide, ma non solo. Se prima aveva un cattivo odore, ora sentiremo soltanto odore di pulito. Ora potremo tornare a utilizzarlo per cucinare senza timore e senza puzze di bruciato.

