Indispensabili per riposare bene e piacevolissimi sotto la testa, quando finalmente riusciamo a metterci a letto, dopo una giornata frenetica. Questi morbidi complementi d’arredo, inoltre, decorano con facilità divani e poltrone di ogni casa.

Dopo qualche mese, però, li vedremo sporcarsi, ingiallirsi e diventare, inevitabilmente, il nido di acari di polvere e batteri. In molti casi, si aggiunge anche un odore maleodorante a farci decidere per il loro lavaggio.

Informazioni utili da ricordare

In realtà, l’operazione di pulizia andrebbe svolta periodicamente. Per l’esattezza, ecco ogni quanto dovremmo lavare i guanciali del nostro letto, secondo gli esperti, per allontanare gli acari e scongiurare le allergie.

Partiamo dal presupposto che, i cuscini non sono tutti uguali. Ovviamente, ne esistono di diversi materiali e forme, tuttavia con qualche accorgimento possiamo lavarli tutti senza rovinare la loro consistenza.

In un articolo precedente avevamo già parlato di come lavare i cuscini con l’imbottitura di cotone, lana o piume, in modo ottimale.

Quest’oggi, invece, ci occuperemo di altri materiali molto comuni ma che non tutti sanno come pulirli al meglio.

Dunque, ecco svelato il perché lavare i cuscini in lattice e memory foam in lavatrice o a mano senza rovinarli non è mai stato così facile

Partiamo dai cuscini in lattice. Freschi e traspiranti sono molto gettonati. Il lattice naturale presente in questi modelli regala una morbidezza favolosa. Inoltre, i cuscini in lattice si adattano velocemente alla colonna cervicale.

Il cuscino in lattice naturale si può lavare sia a mano che in lavatrice. Tuttavia, la regola principale è sempre quella di leggere ed attenersi alle istruzioni dell’etichetta.

Per questi cuscini non è consigliata la centrifuga. Basterà un lavaggio breve a 40 gradi, con poco detersivo. L’asciugatura ideale è quella all’aria aperta, posizionando il cuscino in orizzontale.

Mai lavare un cuscino in lattice già rovinato, potrebbe sgretolarsi e lasciare particelle di gomma nella lavatrice.

Chi non vuole azzardarsi ad utilizzare la lavatrice, può tranquillamente lavare i cuscini con acqua tiepida e aceto. Immergerli in acqua per una notte e poi sciacquarli e lasciarli asciugare al sole.

I cuscini in memory foam, invece, contengono, in genere, una densa schiuma visco-elastica che insieme ad altre sostanza crea quell’effetto anatomico che lascia impresse le nostre impronte sul cuscino. Anche in questo caso è meglio basarsi sull’indicazione dell’etichetta.

Di solito, è sconsigliato il lavaggio in lavatrice. Sarà possibile i cuscini memory foam immergendoli in acqua fredda e strofinando sulle macchie un panno umido, poco bagnato. In alternativa, utilizzare un detersivo delicato con l’aggiunta di 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. In questo modo, lavare i cuscini in lattice e memory foam sarà un gioco da ragazzi.

