Un altro oscuro segreto fa vacillare la Corona inglese. Quanto reggerà ancora?

Harry è convinto. Il suo libro in uscita ai primissimi del prossimo 2023 promette scintille. Scandali a Corte e malefatte ai danni di Diana e di riflesso, ai figli. Ma anche altro, molto altro. Al punto che Harry decide di rinviarne l’uscita in libreria per rispetto della compianta nonna, la Regina Elisabetta. Sparlare del Regno all’indomani del grande lutto, sarebbe poco garbato. Ma la pentola continua a bollire per esplodere più forte che mai. Almeno queste sono le premesse secondo i bene informati.

Harry l’amante di…

E se a parlar male si fa peccato, non possiamo far mistero che tante volte la maldicenza si rivela veritiera. Così, un altro oscuro segreto fa vacillare la Corona. Si narra infatti di un tradimento di Harry alla sua Meghan. Un fatterello che risale a qualche anno fa, al 2018, ma che ritorna in auge. E non è un caso perché vuol rappresentare il ponte di collegamento con la presunta crisi che la coppia starebbe vivendo da qualche settimana. Durante il fidanzamento con l’attrice americana, Harry avrebbe letteralmente perso la testa per la top model Angela Levin. I due pare si conoscono ad una festa. Lui le chiede il recapito telefonico e si scambiano numerosi messaggi. Fin qui, secondo le cronache più assennate.

Un altro oscuro segreto fa vacillare la Corona e c’è un dettaglio non da poco

Di più, Angela Levin sarebbe amica di Camilla. Aspetto rilevante perché potrebbe rappresentare un viatico per tentare di ritornare a Corte. Certo dovrebbe riconquistarla, impresa impossibile finché rimane legato a Meghan. La coppia però sarebbe in crisi, o almeno i bene informati sulla Royal Family ritengono sia così. I motivi? Difficile setacciare le dinamiche della vita familiare dei due. Certamente l’incertezza economica potrebbe avere il suo peso.

Non che facciano la fame, ma il brand Harry e Meghan ha comunque uno stile di vita a dir poco sopra le righe. E per poter reggere, i guadagni devono essere in salita. Tutto dipende dal seguito del loro contratto con Netflix, i podcast di lei e gli incassi del libro più atteso nel mondo del gossip. Ma questa trilogia di impegni basterà a garantire un certo tenore di vita ai due? Il quesito al momento rimane insoluto e attende lo sviluppo degli eventi.

La versione pacifista che vuol salvare la coppia

I più ottimisti ritengono che rispolverare il presunto tradimento con la top modella, sia una fuffa giornalistica. Che di tradimento non si tratta ma solo di messaggini a forma di cuori pulsanti e che comunque la relazione virtuale e mediata dal cellulare risalirebbe al periodo precedente il fidanzamento. Questa è la versione di quanti non ritengono la coppia sia in crisi. Ma sarebbero in pochi e in netto contrasto con i rumors che hanno la meglio. E cioè di quanti si dicono convinti di un rapporto che si sta sfilacciando per le apprensioni economiche, per quel binario morto della famiglia di origine di lui che certamente un po’ di sofferenza gli porta e altro ancora. Finanche la possibilità di qualche “distrazione” di Harry!