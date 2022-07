Regalare dei fiori recisi è un pensiero sempre gradito da chi li riceve. Bisogna però conoscere il significato che ogni fiore porta con sé per evitare brutte figure o trasmettere un messaggio che non è quello che si vorrebbe.

Potrebbero anche nascere dei fraintendimenti nell’amicizia o in amore se quelli scelti hanno un significato simbolico non adatto al destinatario. Il lato negativo di regalare fiori recisi è che non hanno vita lunga. Ma ci sono dei sistemi per conservare il più possibile queste meraviglie della natura.

Cosa mettere nell’acqua per far durare i fiori e il loro significato

Regalare dei fiori è un gesto emozionante che resta impresso nella mente. Dunque non bisogna rovinare questa magia facendo una scelta sbagliata.

Anche nel caso in cui si conoscano i gusti del destinatario, non è opportuno assecondarli se il fiore preferito trasmette un messaggio negativo.

Ad esempio uno dei fiori più amati è il girasole. Viene scelto alcune volte anche per gli addobbi nuziali. Bisogna però sapere che porta con sé il messaggio di un amore instabile e confusionario.

Regalare un geranio rosa significa dire alla persona che è sciocca. Attenzione quindi a non scegliere questo fiore per un dono. Se si volesse comunicare ad una persona che è troppo distante da noi si potrebbe scegliere un’ortensia, ma guai a donarla se il rapporto va bene.

Regalando la turchese speronella dissuaderemmo da ogni intenzione di corteggiamento. Il fiore dice infatti che non si è disponibili ad una relazione amorosa.

Per parlare d’amore ci sono delle alternative alla classica rosa rossa. Ad esempio i meravigliosi tulipani. Il tulipano rosso simboleggia l’amore appassionato e intenso e quello rosa un amore delicato e tenero che potrebbe anche essere quello tra padre e figlia. Un’idea che potrebbe stupire il proprio partner è quella di recarsi in un campo di tulipani e cogliere quelli rossi da donare stando immersi nella natura.

Come conservare a lungo un fiore gradito

La margherita è simbolo di amore puro ed eterno, oltre che di innocenza e semplicità. È sempre gradito da chi ha un animo puro e ama la natura.

Anche i colori portano con sé un significato. Il bianco è purezza, l’arancione desiderio, il rosa è dolcezza e gentilezza.

Ma cosa mettere nell’acqua per mantenere a lungo questi messaggi?

Innanzitutto dobbiamo tagliare lo stelo in modo angolato prima di immergerli in acqua. In questo modo elimineremo l’estremità che potrebbe essersi deteriorata. Deve essere immerso solo il gambo, evitando che si bagnino anche le foglie. L’acqua deve essere a temperatura ambiente, infatti troppo fredda o calda rovinerebbe i fiori. Ogni due giorni dovremo cambiare l’acqua ed eliminare la parte di stelo che sembra rovinato. Si possono acquistare dei nutrienti appositamente studiati per i fiori recisi. Questi regolano il pH, favoriscono l’assorbimento dell’acqua ed impediscono la formazione degli organismi che deteriorano il gambo. In questo modo verrà ritardato l’appassimento ed i colori resteranno vividi più a lungo.

