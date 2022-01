Dopo tanta attesa, finalmente dal primo gennaio 2022, parte l’Assegno Unico e Universale che prende il posto di diversi Bonus previsti per le famiglie. Infatti riceveranno un assegno importante dall’INPS le famiglie con questo ISEE che inviano domanda da gennaio 2022 .

Tuttavia sono in tanti a chiedersi quali siano nel dettaglio le prestazioni che saranno sostituite nel 2022. A darne comunicazione è proprio l’INPS dalle pagine del suo sito web. In particolare saranno sostituiti il Premio alla nascita, il Bonus bebè, gli ANF nonché le detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni. Ma non tutti sanno che questa importante agevolazione per le famiglie con figli piccoli non sarà assorbita nell’Assegno Unico. Infatti anche con ISEE alto l’INPS concede subito a queste famiglie fino a 3.000 euro di Bonus oltre all’Assegno Unico. Si tratta in particolare del Bonus asilo nido che rimane in vigore anche per questo nuovo anno. Nel frattempo per non trovarsi impreparati, attenzione alla scadenza dell’ISEE 2021 per non perdere Bonus e assegni per le famiglie.

Il Bonus asilo nido è un’importante agevolazione per le famiglie con figli. Infatti l’INPS riconosce fino a 3.000 euro per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati. Nonché per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni con gravi patologie croniche.

In particolare l’importo massimo erogabile si determina in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, ovvero riferito al minore per cui si richiede il Bonus. Pertanto con un ISEE minorenni fino a 25.000 euro, l’importo massimo mensile erogabile sarà di circa 272,72 euro per 11 mensilità. Con ISEE minorenni da 25.0001 euro fino a 40.000 euro l’importo mensile erogabile sarà di 227,27 euro per 11 mensilità, con budget annuale di 2.500 euro. Invece con ISEE minorenni superiore ad euro 40.001, l’importo massimo mensile erogabile, per 11 mensilità sarà di euro 136,37, ovvero con budget annuale di euro 1.500. Lo stesso importo spetterà in caso in assenza di ISEE o qualora il Bonus sia richiesto da genitore che non rientra nel nucleo familiare.

In altre parole il contributo mensile erogato dall’INPS non potrà superare la reale spesa sostenuta per il pagamento della retta.

Pertanto non resta che attendere la circolare dell’INPS con i termini e le istruzioni per fare la domanda anche nel 2022. Nel frattempo, l’INPS avverte quando presentare l’ISEE per ottenere subito l’assegno per la famiglia senza perdere soldi.