Questo inizio anno potrebbe lanciare in orbita le azioni Sebino. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno avendo la meglio della forte resistenza in area 6,56 euro (I obiettivo di prezzo). Questo evento potrebbe fare scattare una nuova fase rialzista che ha come obiettivo più vicino area 7,92 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, poi, si trova in area 9,36 euro (III obiettivo di prezzo).

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 6,56 euro darebbe nuova forza ai ribassisti che potrebbero spingere le quotazioni verso area 5 euro.

D’altra parte che un forte movimento direzionale fosse in arrivo era già stato anticipato in un precedente report.

Ma qual è lo scenario più probabile?

Il BottomHunter è in un condizione di neutralità, mentre lo Swing Indicator ha dato recentemente un segnale rialzista. Il segnale rialzista è confermato dalla valutazione basata sui multipli degli utili che esprime una sottovalutazione del 20%. Per gli altri indicatori, invece, il titolo Sebino risulta essere sopravvalutato.

Per gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 33% circa.

Lo scenario rialzista è anche supportato dai dati relativi al bilancio 2021. Nel corso dell’anno appena conclusosi sono stati sottoscritti dalla capogruppo ordini per commesse, realizzate o da realizzarsi, per un totale di circa 41,5 milioni di euro, con un incremento del 32% sul medesimo parametro del 2020.

Il commento di Gianluigi Mussinelli, amministratore delegato, è stato

“Si sta per chiudere un anno record per la divisione impiantistica di Sebino . Una ulteriore conferma che il settore è in forte espansione, trainato non solo dall’e-commerce, ma da altri 3 importanti fattori che si sono materializzati anche e soprattutto a causa della pandemia e degli effetti derivanti dall’incremento dei prezzi dei beni; il primo fattore è relativo alle attività di “reshoring” dall’Asia della produzione di beni, il secondo è la volontà delle aziende di non correre rischi su interruzioni della supply chain ed il terzo è costituito dall’incremento dei costi di trasporto ed anche dalla scarsa disponibilità di autisti. Tali circostanze stanno dando ulteriore impulso al settore sempre più strategico della logistica in tutta Europa”.

Il titolo Sebino (MIL:SEB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 10 gennaio al prezzo di 6,62 euro per azione, in rialzo dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

