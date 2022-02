Tutti noi cerchiamo in ogni modo di mantenere un buon odore dentro casa per avere un’atmosfera piacevole e casalinga. Nella vita quotidiana, però, spesso si sviluppano in casa dei cattivi odori persistenti e difficili da cancellare. Puzza di chiuso, di sudore e di feci sono difficili da far sparire e possono causare imbarazzi.

Oggi vogliamo proporre alcuni metodi alternativi per profumare casa in maniera efficace. Infatti, cattivi odori di chiuso e di bagno spariscono in un minuto grazie a questi metodi poco conosciuti, vediamo quali sono.

Molti metodi per un odore naturale

Per profumare ambienti abbiamo l’imbarazzo della scelta. Possiamo usare profumazioni industriali come deodoranti spray oppure in gel. Un altro metodo che in molti usano è quello dei bastoncini a bagno in un liquido, che profumano in maniera continua le stanze. Chi ama gli odori persistenti e coprenti spesso sceglie le profumazioni da bruciare come l’incenso, il palo santo e la mirra.

Oggi vogliamo proporre alcune resine naturali che in pochi conoscono ma che riempiono le stanze e il bagno con un profumo forte e deciso in grado di far sparire ogni puzza in pochi minuti.

Si tratta di resine di origine naturale, proprio come l’incenso e la mirra, che possiamo bruciare seguendo lo steso metodo. Un carboncino ardente e un recipiente in metallo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ovviamente, dovremo assicurarci di fare tutto questo in sicurezza, tendendo le resine che bruciano lontano da altri oggetti infiammabili e di stare attenti a non scottarci.

Cattivi odori di chiuso e di bagno spariscono in un minuto grazie a queste profumazioni naturali

Le resine di cui parliamo oggi sono molto utilizzate come materie prime nell’industria dei profumi ma in pochi le conoscono allo stato naturale.

La prima è il benzoino, una resina estratta dall’albero dello styrax. Si dice che questa sostanza abbia proprietà antibatteriche, perfette se vogliamo igienizzare gli ambienti domestici. Il profumo di questa resina è dolciastro e balsamico con note che ricordano quelle della mandorla amara.

La seconda resina di cui parliamo è l’opoponax, anch’essa estratta da una pianta e usatissima nell’industria profumiera. Anche nota come mirra dolce, l’opoponax ha un forte profumo caratteristico che riempie di fumo dolce i luoghi in cui viene usato.

Sia il benzoino che l’opoponax si presentano in piccoli grani duri, che a contatto con il calore si sciolgono rilasciando l’aroma.

Entrambi questi prodotti si possono trovare facilmente in erboristeria oppure online e sono perfetti per coprire gli odori più forti e profumare in maniera molto intensa le stanze della casa.

