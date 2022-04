Se non siamo particolarmente abituati all’esercizio fisico è probabile che i segni del tempo comincino a farsi notare. Superata una certa età, infatti, il corpo comincia a cedere ed il grasso si accumula in punti dai quali è difficile eliminarlo.

Su tutti il temutissimo interno coscia che, insieme ai fianchi, e uno dei punti più difficili da modellare. Tuttavia seguendo una buona alimentazione e un buon regime d’allenamento anche a 50 anni potremmo buttare giù la pancia e ritrovare la forma fisica desiderata.

Premessa necessaria, però, è che non esistono né diete né esercizi miracolosi per perdere peso ma, piuttosto, costanza e buona volontà.

Esercizi e consigli pratici

Pur non essendo necessaria la palestra per questi esercizi, sarà indispensabile seguire comunque un buon regime alimentare. Fritti, grassi, zuccheri dovrebbero essere eliminati preferendo carni bianche e legumi per un buon apporto di proteine. Allo stesso modo, anche bibite gassate e alcolici dovranno essere eliminati ma senza scordarci di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Questo favorirà la diuresi e una minor ritenzione idrica.

Detto questo vediamo quali esercizi svolgere.

Pancia piatta e fianchi stretti

Cominciamo dalla parte superiore del corpo mettendoci in posizione eretta a gambe larghe.

Mantenendo la schiena dritta e gli addominali tesi dovremo cercare di toccare la parte esterna delle ginocchia con le mani. Questo esercizio farà lavorare i fianchi e la zona addominale.

Alziamo ora il ritmo con dei saltelli con rotazione. Incrociamo le mani davanti al petto e compiendo dei piccoli balzi ruoteremo la parte inferiore del corpo. Anche in questo caso teniamo la schiena dritta e gli addominali tesi. Questo è un buon esercizio per far lavorare gli addominali ma anche per scaldare le gambe agli esercizi successivi.

Anche a 50 anni potremmo buttare giù la pancia e snellire l’interno coscia con questi esercizi e consigli per dimagrire

Proseguiamo ora facendo lavorare fianchi e gambe. Incroceremo le braccia dietro la nuca e solleveremo le gambe lateralmente cercando di avvicinare il più possibile le ginocchia ai gomiti. In questo modo stimoleremo i muscoli delle gambe e anche quelli dell’addome che dovranno essere tenuti in tensione.

Infine per tonificare gambe e interno coscia procederemo con degli affondi incrociati.

Tenendo le braccia lungo il corpo porteremo in avanti una gamba flettendoci come per fare un inchino ed incrociando la gamba opposta. Mentre ci pieghiamo portiamo le braccia al petto per poi eseguire lo stesso movimento per l’altra gamba.

Tutti gli esercizi possono essere svolti per 30 secondi l’uno per 5 volte ma ricordiamo di tenere sempre a mente il nostro livello di allenamento. Infatti è importante scaldarci e ed eseguire un piano coerente con in nostro stato fisico.

