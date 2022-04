Come da credenza popolare ormai ampiamente diffusa, per eliminare il grasso in eccesso molti decidono di escludere dalla propria alimentazione intere categorie di alimenti. Tra le più evitate ci sono, ad esempio, i carboidrati, in particolare frutta, legumi e cereali.

Infatti, a pagarne le conseguenze più alte sono gli zuccheri, non soltanto quelli semplici o raffinati, come farine bianche, zucchero da tavola e molti altri. Ma l’esclusione si espande anche a cereali e farine integrali.

Questo perché, secondo una credenza generale, i cibi ricchi di carboidrati provocherebbero aumento di peso e favorirebbero il rischio dello sviluppo del diabete di tipo 2.

Per eliminare grasso e chili di troppo ci hanno sempre detto di scartare questi alimenti che invece dovremmo mangiare per prevenire il diabete e l’insulino resistenza

Tuttavia, questa credenza non tiene conto che non tutti i carboidrati sono uguali. I cereali integrali, infatti, sembrerebbero essere ingiustamente presenti sul banco degli imputanti. Ma cerchiamo di capire perché.

L’importanza dei carboidrati

In uno studio scientifico del 2021, che includeva 4118 partecipanti, è stato valutato l’impatto dei cereali integrali sui marcatori della glicemia. I risultati hanno dimostrato come il consumo di cereali integrali in realtà riducesse i livelli di glicemia, soprattutto tra i soggetti con diabete di tipo 2. In più il consumo di questi cereali migliorava anche i livelli di glicemia a digiuno. Inoltre, si sarebbe verificata anche una riduzione dell’HOMA, un marker dell’insulino resitenza.

Dunque, i cereali avrebbero effetti benefici di controllo sulla glicemia grazie alla presenza delle fibre. Componenti, queste, che sarebbero in grado di rallentare l’assorbimento degli zuccheri a livello intestinale. Si può così evitare la fermentazione degli zuccheri da parte della microflora locale. In questo modo si impedisce la formazione di acidi grassi a catena corta dalle proprietà antinfiammatorie.

Pertanto, a causare aumento di peso e di grasso in eccesso non sono tanto i carboidrati, ma la quantità di cibo introdotta nell’arco dell’intera giornata, che spesso supera di gran lunga il fabbisogno giornaliero.

Le migliori fonti di carboidrati

Tra le migliori fonti di carboidrati che dovrebbero essere consumate in un regime alimentare sano troviamo i cereali integrali, i legumi, frutta e verdura. Tutte queste tipologie di carboidrato contengono al proprio interno anche le fibre, in grado di indurre un senso di sazietà.

Ebbene, per eliminare grasso e chili di troppo ci hanno sempre detto di scartare questi alimenti che, invece, dovremmo mangiare.

