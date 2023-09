Amplifon e Diasorin trascinano al rialzo il Ftse Mib, dove potrebbe arrivare queste due azioni?

Inversione rialzista in arrivo per Amplifon e Diasorin?-Foto da pexels.com

Da inizio anno il settore salute è uno dei peggiori a Piazza Affari. Tuttavia al termine della seduta del 20 settembre ha sorpreso tutti. Infatti, Amplifon e Diasorin trascinano al rialzo il Ftse Mib con rialzi superiore al 4,5%. Siamo, quindi, in vista di un’inversione di tendenza e questo settore potrebbe essere un’ottima opportunità di investimento? La parola all’analisi grafica.

Amplifon e Diasorin trascinano al rialzo il Ftse Mib con il primo che realizza la migliore performance del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 20 settembre a quota 30,35 €, in rialzo del 5,64% rispetto alla seduta precedente.

Ottimo segnale rialzista sul grafico della società leader nel settore degli apparecchi acustici. Le quotazioni, infatti, hanno rotto al rialzo la resistenza in area 29,82 € aprendo le porte a una continuazione secondo lo scenario mostrato in figura. Da notare che era da marzo che non si registrava sul titolo un rialzo così importante.

Un chiaro segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 29,82 €. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso avendo come ancora di salvezza area 28 €, un livello che già in passato aveva frenato la discesa del titolo.

Il peggiore titolo da inizio anno è pronto per la riscossa? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 20 settembre a quota 90,32 €, in ribasso dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno questo titolo è il peggiore tra le Blue Chip con un ribasso superiore al 30%. La tendenza in corso è ribassista (linea continua mostrata in figura) e al momento non ci sono segnali di inversione. Solo una chiusura giornaliera superiore a 92,66 € potrebbe favorire un’inversione rialzista.

Viceversa, la rottura di area 84,30 € in chiusura di giornata potrebbe favorire una nuova accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione, ecco come prendere oltre 3.000 euro in più di prima