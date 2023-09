Chi è e quanto guadagna Tadashi Yanai, il fondatore di Uniqlo, la catena di abbigliamento chic a prezzi bassi

È l’uomo più ricco del Giappone secondo la rivista Forbes, ma il suo nome non dice molto al consumatore europeo. Che, però, conosce e apprezza Uniqlo, la linea di abbigliamento che propone capi chic a prezzi low cost. Ecco chi è Tadashi Yanai: Chi è e quanto guadagna.

Piumini ultraleggeri, maglioni in cashmere e in lana merino, capi di qualità, essenziali e versatili ma con un occhio al prezzo. Tutto questo rende Uniqlo speciale e i suoi capi desiderabili. Ogni pezzo, pratico e lineare, sembra fatto su misura per ogni figura. Il prezzo poi stupisce, perché inferiore a quello che ci si aspetta e adatto a tutte le tasche. Chi c’è dietro questo progetto di successo che ha conquistato il mercato mondiale con 2.400 negozi dislocati in 25 Paesi?

Chi è e quanto guadagna il fondatore di Uniqlo

Tadashi Yanai ha un patrimonio netto di 34,1 miliardi di dollari, secondo la stima di Forbes. Il che lo rende l’uomo più ricco del Sol Levante. È a capo di Fast Retailing, il colosso che controlla Uniqlo e altri brand tra cui Helmut Lang, Theory, J Brand e Gu. Capelli brizzolati, occhiali spessi, non ama ostentare la propria ricchezza, ma non è insensibile al fascino del denaro. Vive in una casa di 1540 metri quadri alla periferia di Tokyo e possiede, tra l’altro, alle Hawaii diversi campi da golf, sport per cui nutre un’autentica passione. Tra le sue ambizioni c’è quella di rendere Uniqlo la più grande azienda di vendita al dettaglio. Questo significa che dovrà superare colossi come H&M e Zara. Ecco chi è e quanto guadagna l’uomo più ricco del Giappone.

Il segreto del successo

Dietro il successo di Tadashi Yanai c’è una precisa filosofia aziendale, a cominciare dalla scelta di rinunciare al logo. Scelta che ha intercettato il desiderio di anonimato di tanti consumatori in cerca di un abbigliamento essenziale e accessibile nello stile e nel prezzo. Il no-logo è diventato così una nuova tendenza, una scelta precisa e consapevole. Ma il merito di Uniqlo è anche quello di offrire a prezzi bassi prodotti di alta qualità. Una delle categorie di maggiore successo è l’abbigliamento in cashmere e merino, disponibile in una vasta gamma di colori. Altra categoria amata dai consumatori è la biancheria intima termica Heattech che utilizza tessuti realizzati con tecnologie d’avanguardia.

La filosofia di Uniqlo si condensa nel termine LifeWear: creare capi di abbigliamento per migliorare la vita della gente. Donare alle persone il piacere di indossare capi comodi, pratici, economici ma di qualità ed esteticamente molto belli. Come quelli della nuova collezione da poco disponibile nei negozi e online, nata dalla collaborazione con la stilista Clare Waight Keller. Capi di un’eleganza sofisticata realizzati con tecniche d’avanguardia, da mixare con grande libertà per creare uno stile personale. Tutto con un occhio al prezzo.

