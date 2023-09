Come da attese e preciso come un orologio il nostro setup annuale del 4 agosto ha fatto iniziare il ribasso atteso. Questo movimento dovrebbe durare fino alla prima decade di settembre. L’unica perplessita è stata da quel momento, che il prossimo setup rosso scadrà il 30 novembre. L’alteranza dei nostri setup rossi che ha rivelato una valenza del 70% circa negli ultimi 20 anni, lascerebbe presupporre che in data 30 novembre si potrebbe formare un minimo collegato al massimo di agosto. Sarà così? Si potrebbe scendere fino al 30 novembre? Ad oggi non possiamo escludere questa ipotesi. I grafici continuano a chiamare ribassi sui mercati, vedimao il perchè.

I prossimi setup annuali

Le prossime date rilevanti annuali sono le seguenti: 29 settembre e 30 ottobre di colore nero, quindi meno rilevanti. Poi il 30 novembre di colore rosso, rilevante. Queste saranno intervallate da cluster di prezzo tempo minori e che sono quelli mensili.

La nostra prevsione annuale ci fa ritenere che fra fine novembre e la prima decade di dicembre potrebbe formarsi il amssimo annuale.

I grafici continuano a chiamare ribassi sui mercati: obiettivi di prezzo tempo fino a dicembre

La FED di ieri ha portato un certo nervosismo, ma a parer nostro non ha aggiunto nulla a quello che già si legge nei dati coincidenti e predittivi che vengono pubblicati ogni giorno. L’inflazione infatti è ancora lontana dal 2% auspicato e per questo motivo i tassi probalmente verrano alzati. Al momento non si ravvisano presupposti recessivi (dai dati) e quindi si dovrebbe andare verso un soft landing. Vedremo poi cosa accadrà.

Alla chiusura della seduta del 20 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.946

Eurostoxx Future

4.307

Ftse Mib Future

29.312

S&P500

4.402,20.

Di seguito lo schema del nostro percorso campione operativo.

Chiusure mensili inferiori ai seguenti livelli farebbero partire un ribasso di medio lungo periodo con obiettiivo temporale di minimo al 30 novembre:

Dax Future

15.664

Eurostoxx Future

4.214

Ftse Mib Future

27.520

S&P500

4.335.

Questi livelli verranno aggiornati al 30 ottobre.

Nuovi rialzi solo se le chiusure di seduta del 21 settembre saranno superiori a:

Dax Future

15.806

Eurostoxx Future

4.267

Ftse Mib Future

28.805

S&P500

4.462.

