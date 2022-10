Come disabituare cani e gatti nel fare la pipì in giardino e sulle piante

I nostri amici a quattro zampe, come ben sappiamo, amano giocare all’aperto e trascorrere molto tempo negli spazi esterni della casa, come giardini, cortili e balconi. Spesso, però, questa loro passione potrebbe entrare in contrasto con la nostra esigenza di mantenere il prato, o il pavimento esterno, in condizioni ottimali.

Infatti, cani e gatti, a volte, tendono ad urinare in questi spazi, attirando anche altri animali. Quindi, se non li si abitua fin da piccoli a non farlo, l’urina potrebbe diventare un vero problema, non solo per la tenuta delle piante, ma anche per la puzza. Nelle prossime righe vedremo quali potrebbero essere le migliori soluzioni per eliminare i cattivi odori e come disabituare cani e gatti nel fare la pipì in determinati luoghi.

È tutta una questione di odori e di olfatto

Per allontanare i nostri animali domestici, o quelli del vicinato, dal nostro giardino, possiamo sfruttare a nostro vantaggio il loro potentissimo olfatto. Sia i cani che i gatti, infatti, sono molto sensibili agli odori e, in base alla natura di questi ultimi, tendono ad avvicinarsi o allontanarsi da essi.

Quindi, non ci resta altro che utilizzare dei prodotti che siano in grado di disincentivarli nell’urinare, o addirittura di tenerli lontani da certe zone. Per raggiungere questo risultato, però, dobbiamo prima di tutto rispettare gli animali e pensare, innanzitutto, alla loro incolumità. Quindi evitiamo di utilizzare prodotti aggressivi, o potenzialmente nocivi, e valutiamo, invece, delle soluzioni il più possibile naturali.

Come disabituare cani e gatti nel fare la pipì utilizzando prodotti naturali

Fra i deterrenti naturali più utilizzati, ad esempio, vi è l’aceto, che con la sua acidità dovrebbe allontanare gli animali. Oppure, potrebbero essere utili anche l’aglio in polvere, il pepe nero o il succo di limone che, teoricamente, sarebbero poco graditi a cani e gatti. Oggi, però, vedremo una soluzione che pochi conoscono, ma che potrebbe mettere fine al problema una volta per tutte. Un odore che i nostri animali domestici non sopportano assolutamente è quello degli oli essenziali, soprattutto di quello all’anice. Ricavato dalla pianta pimpinella anisum, questo olio essenziale viene utilizzato fin dai tempi più antichi per le sue presunte proprietà digestive, fluidificanti e disinfettanti.

Nel nostro caso, però, potrebbe risultare un ottimo rimedio della nonna per disabituare cani e gatti ad urinare nei pressi di vasi, piante o altre zone del giardino. Per renderlo ancora più efficace, potremmo mescolarlo all’alcol, che è un altro prodotto che gli animali sopportano poco. Quindi, in uno spruzzino possiamo aggiungere:

20 ml di olio essenziale all’anice;

80 ml di alcool puro (quello alimentare può andare benissimo);

100 ml di acqua.

Agitiamo il contenitore così da emulsionare tutti gli ingredienti e irroriamo le zone in cui gli animali solitamente sostano o fanno i loro bisogni. Grazie a questa soluzione semplicissima non avremo più problemi di questo genere e potremmo quindi concentrarci nell’abituare i nostri fedeli compagni ad urinare in altri luoghi.

