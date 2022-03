Amore e fortuna rendono incandescente la settimana di Cancro e Capricorno, mentre alcuni imprevisti potrebbero sconvolgere 3 segni zodiacali

Poche ore e ci apprestiamo a cominciare la terza settimana di marzo. Per alcuni segni zodiacali, le stelle potrebbero avere in serbo grandi novità, altri dovranno pazientare ancora qualche giorno. Marte in Acquario continua a giocare e fare l’occhiolino ad alcuni segni dell’oroscopo piuttosto che ad altri. Alcuni di noi, dopo aver trascorso un weekend anonimo, potrebbero ritrovarsi invischiati in un’ennesima settimana deludente. Ovviamente, meglio non disperarci, né buttarci giù, poiché presto riusciremo a risolvere eventuali situazioni complicate. Al contrario, amore e fortuna rendono incandescente la settimana per alcuni segni zodiacali, che proseguono la loro lenta ma intensa risalita.

Desideri

Settimana di passione per i nati sotto il segno del Cancro. Passo dopo passo, stiamo costruendo qualcosa d’importante in compagnia del nostro partner, la complicità di coppia è decisamente elevata. In questa settimana realizzeremo finalmente un desiderio legato alla coppia. Magari potremmo prenotare un romantico viaggio primaverile o cominciare a programmare seriamente il nostro futuro. Le coppie stabili potrebbero anche decidere di andare a vivere sotto lo stesso tetto o, passare a step successivi. Una breve avventura amorosa stuzzicherà anche i single, i quali potrebbero lasciarsi incuriosire da una persona interessante incontrata sul lavoro.

Progetti

Buone nuove anche per il Capricorno. Nei prossimi giorni cominceremo a programmare in maniera seria un progetto di coppia che ci entusiasma da tempo. Alcuni di noi potrebbero cambiare casa o apportare delle modifiche agli interni in vista della primavera, altri potrebbero trasferirsi in una nuova città. Qualunque sia il nostro progetto, la fortuna pare sia finalmente dalla nostra parte. Per i single, all’orizzonte potrebbe esserci un colpo di fulmine. Qualcuno potrebbe incontrare un amico di vecchia data casualmente ripescato sui social.

Periodo complicato per i nati sotto il segno della Vergine. Potremmo trascorrere una settimana colma di tensioni in famiglia con problemi legati principalmente all’aspetto economico. Un imprevisto inatteso potrebbe rendere ancor più complicata una situazione che di per sé è già delicata. Viste le enormi difficoltà, meglio accantonare per un attimo i nuovi progetti e rimboccarci le maniche per superare al meglio questo periodo nero.

Punti di vista

Settimana senza troppe pretese anche per i nati sotto il segno del Leone. Nel rapporto di coppia siamo distanti e assenti con il partner, sul lavoro potremmo risentire di sciocche litigate e punti di vista differenti con i colleghi. In questo periodo alcuni di noi potrebbero sentirsi stanchi e stressati. Sarebbe meglio evitare di prendere decisioni importanti, per non rischiare di cadere in inutili malintesi.

Orgoglio

Le incomprensioni del passato continuano a preoccupare i nati sotto il segno del Toro. Continuiamo a mostrarci troppo orgogliosi con il partner e questo atteggiamento certamente non aiuta. Dovremmo mettere da parte l’orgoglio ed evitare inutili colpi di testa, quanto meno per questa settimana. Infatti potrebbero arrivare imprevisti che non abbiamo calcolato. Le difficoltà potrebbero deteriorare ancor di più il rapporto di coppia. Meglio stare sull’attenti ma cercare di riposare mentalmente.

