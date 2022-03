Nonostante l’imperversare della pandemia e le varie restrizioni tra zone gialle, rosse e arancioni o green pass obbligatori c’è chi non ha mai rinunciato a viaggiare.

Fatta eccezione per i periodi più drammatici e delicati, appena gli obblighi sono stati allentati, molti ne hanno approfittato per rimettersi in marcia.

Poter viaggiare, anche solo per una semplice gita a pochi passi da casa, è una delle cose che probabilmente ci è mancato di più fare.

Conseguenza è che, ora che probabilmente il virus sta rallentando e si va verso una stagione decisamente più calda di quella invernale, riprendono gli spostamenti.

Mentre qualcuno si accontenterà di farsi coccolare da un pranzo al ristorante o in queste cascine immerse nella natura, altri potrebbero preferire una città d’arte.

Visto però il periodo di crisi, quando ci si sposta, è importante anche calcolare la spesa a cui si va incontro.

Ecco perché abbiamo già pensato di suggerire alcune destinazioni ottime da visitare per una mezza giornata all’insegna della famiglia.

Seguendo la stessa filosofia, è utile sapere che si spendono meno di 10 euro per visitare questo giardino dai colori esotici nella bella Liguria.

Una regione dai borghi romantici e suggestivi, affacciata sul mare e con attrattive che spaziano dal famoso Acquario di Genova alle eleganti dimore storiche.

Non a caso, abbiamo proposto la visita a Villa Pergola, un connubio di arte e natura, situato in una delle località più rinomate della Riviera.

Ugualmente spettacolari e da non perdere, comunque, sono anche i giardini botanici Hanbury, in provincia di Imperia e più precisamente a Ventimiglia.

Si spendono meno di 10 euro per visitare questo giardino colorato da vegetazione esotica a due passi dal mare

Come segnalato anche sul sito ufficiale, il biglietto costa solo 9 euro, senza contare eventuali sconti per minori o altre categorie.

Si potrà così accedere all’immenso parco, splendidamente ornato di specie dalle origini esotiche, importate da vari Paesi già a partire dall’Ottocento.

Naturalmente, il clima mediterraneo non ha fatto altro che favorire lo sviluppo di queste piante decorative, officinali o da frutto.

Potremo ammirare le palme delle isole Mauritius o le felci delle foreste australiane, ma anche antiche varietà di rose e peonie.

Spazio anche per agrumeti, frutteti esotici e maestose piante grasse: il tutto a due passi dal mare, l’ideale per chiudere in bellezza la gita domenicale.