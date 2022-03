Altro che Verona, per avere fortuna in amore dobbiamo visitare questo borgo medievale incastonato tra boschi incantati dove ammirare una Luna spettacolare

Se molte persone preferiscono trascorrere il mese di marzo al caldo in queste località turistiche davvero meravigliose, altre invece prediligono una fuga presso i borghi medievali. Che dire, capiamo benissimo chi preferisce recarsi nei borghi più belli d’Italia.

Incantevoli e fitti di mistero, tipico di uno dei periodi più affascinanti della nostra storia, i borghi sono perfetti per chi vorrebbe rilassarsi e riscoprire sé stessi. Un viaggio alla ricerca del proprio “io” interiore, infatti, è possibile visitando questi 3 luoghi, considerati culla di pace e tranquillità.

Come abbiamo imparato dal film Letters to Juliet, Verona è la città dell’amore per eccellenza. Almeno una volta nella vita, ci siamo recati in questa città meravigliosa, per visitare la casa di Giulietta. Proprio come nel film, le mura sono ricche di scritte romantiche e di lettere, in cui il destinatario comune è lei. Giulietta. Simbolo di quell’amore che va oltre, che supera anche la morte.

Ma pochi sanno che, invece, non vi è solo Verona come città simbolo dell’amore. L’Italia è ricca di posti così, come questo borgo medievale che si trova in Emilia-Romagna e che è stato considerato la rocca degli eterni amanti.

Montefiore Conca

Altro che Verona, per avere fortuna in amore bisogna recarsi vicino San Marino, a Montefiore Conca. Questo borgo è incastonato tra boschi fiorati e incantati, da cui deriva il proprio nome. Montefiore Conca è il luogo perfetto per chi è alla ricerca di panorami suggestivi e mozzafiato.

Ma anche per chi è alla ricerca di quel mistero del periodo, donato naturalmente proprio da questa rocca. Qui sembra che il tempo si sia fermato, perché la rocca, che risale al 1300, non ha subito significativi restaurazioni.

Ma perché questo luogo è considerato come la rocca degli eterni amanti? La leggenda narra che la fanciulla Costanza Malatesta, la figlia dei Signori che governavano a quel tempo, dopo che rimase vedova molto giovane, ebbe una relazione clandestina con un giovane, Ormanno.

Fu scoperta e per questo fu uccisa insieme al suo amante, perché all’epoca rappresentava motivo di scandalo e disonore. Ma l’amore che riecheggia nell’aria, ancora oggi, fa sostenere agli esperti che fosse più forte della morte.

Altro che Verona, per avere fortuna in amore dobbiamo visitare questo borgo medievale incastonato tra boschi incantati dove ammirare una Luna spettacolare

Una storia molto toccante e simile a quella della Baronessa di Carini, nel cui Castello ancora vi è l’impronta della mano insanguinata sul muro della Baronessa. A Montefiore Conca, dai boschi che circondano la rocca, si può ammirare una Luna davvero meravigliosa.

Tra il chiarore e i boschi fitti, si crea naturalmente un’atmosfera magica. Insomma, Montefiore Conca è assolutamente da vedere almeno una volta nella vita. Si possono gustare diverse specialità dell’arte culinaria romagnola, nonché dell’ottimo olio d’oliva.