Ottima la torta salata con spinaci e ricotta ma questa ricetta con pasta sfoglia con patate e poco altro è un’idea invitante

Uno dei pasti più attesi della giornata è la cena. Per molti motivi non sempre ci si può recare a casa all’ora di pranzo e ci si deve adattare mangiando fuori, a volte in modo veloce e non soddisfacente. A volte c’è chi ci aspetta e cucina per noi piatti prelibati. Vedersi aprire la porta ed essere travolti da un buon odore rinfranca molto. Chi resta a casa a cucinare o chi torna e deve far da solo ha, però, spesso, lo stesso problema: come variare i piatti della cena.

Una delle invenzioni apprezzate da chi cucina è la pasta sfoglia già pronta. Farla non è difficile, ma richiede pazienza; comprarla già fatta, rotonda o rettangolare, è semplice e veloce. Davvero versatile, la pasta sfoglia è utile in pasticceria ma anche in cucina per piatti di tanti tipi. Per quanto riguarda il pasto serale, spesso si usa per preparare le torte salate, anche con la ricotta e gli spinaci, ma anche per rivestire un cotechino o altri secondi di carne. Nella ricetta che andremo a scoprire, invece, sarà custode di un ripieno di patate saporite.

Polpettone in crosta di pasta sfoglia

Ingredienti:

500 g di di patate;

un rotolo rettangolare di pasta sfoglia;

2 uova;

4 scatolette di tonno al naturale da 80 g;

50 g di grana o parmigiano grattugiato;

100 g di olive denocciolate;

carciofini sott’olio;

prezzemolo;

rosmarino;

pangrattato;

sale e pepe.

Vediamo come eseguire questo piatto

Bollire le patate e sbucciarle. Schiacciarle con la forchetta in una ciotola e unirvi le 2 uova, sale, pepe e un po’ di prezzemolo spezzettato con le dita. Tritare grossolanamente le olive denocciolate con un robot da cucina oppure tagliarle a rondelle con un coltello. Si possono utilizzare olive verdi o nere o tutt’e due i tipi. Ora unirle alle patate e aggiungere del rosmarino. Mescolare.

A questo punto sgocciolare bene il tonno in scatola e unirlo al composto insieme a qualche cucchiaio di formaggio, a del pangrattato e ai carciofini tagliati a pezzetti. Appena si sarà ottenuta una certa consistenza, dare all’impasto la forma di un polpettone e sistemarlo sulla pasta sfoglia srotolata, avendo l’accortezza di chiudere bene i bordi. Se si vuol ottenere un bel colore dorato, si potrà spennellare la superficie con un tuorlo sbattuto. Non resta che sistemare il polpettone in crosta in una teglia e cuocerlo a circa 200 gradi per 40 minuti.

Ottima la torta salata con spinaci e ricotta, ma questa ricetta con pasta sfoglia con patate e poco altro è un’idea invitante per una cena alternativa.