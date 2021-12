La cucina etnica oramai è diventata un’istituzione anche in Italia. Sono tantissimi i ristoranti in continua apertura che propongono piatti da tutto il Mondo. Cina, Giappone, India, Brasile sono solo alcune delle nazioni che hanno influenzato le nostre abitudini culinarie. Per molti hanno proprio preso il primo posto dei piatti preferiti, scalzando i nostri tipici piatti della tradizione.

Da qualche tempo comincia a prendere piede anche un altro piatto estero. Non il sushi o il kebab, è questo il piatto etnico che sta spopolando in questo momento in Italia ed ecco come farlo a casa. Stiamo parlando delle Poke bowl, una specialità delle Hawaii, che ci ha conquistato grazie alla sua semplicità, basso apporto calorico e personalizzazione. Questo piatto unico nasce come cibo dei pescatori hawaiani che gustavano il pescato crudo insieme a riso e verdure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non il sushi o il kebab, è questo il piatto etnico che sta spopolando in questo momento in Italia ed ecco come farlo a casa

Il Poke ha davvero tutto quello che piace agli italiani quando vogliono mangiare un piatto salutare e veloce. In una pausa pranzo dal lavoro o una cena da preparare in pochi minuti, questo piatto è diventata la scelta giusta. Poke nella lingua originale significa “tagliato a pezzi” e infatti quello che metteremo nella nostra ciotola sarà tutto a cubetti, tranne il riso ovviamente.

Quest’ultimo, insieme al pesce, cotto o crudo, sono gli ingredienti principali. Il riso è preferibile scegliere quello da sushi, il segreto per non averlo appiccicoso è quello di sciacquarlo più volte sotto l’acqua per togliere l’amido. Coprire, poi il pentolino con acqua, portare a ebollizione e farlo cuocere per circa 12 minuti. Nel frattempo, scaldare l’aceto di riso con del sale e versarlo sul riso cotto per poi lasciarlo raffreddare totalmente.

Per quanto riguarda il pesce, dovrà essere crudo e quindi dobbiamo assicurarci che sia freschissimo. Dopodiché bisogna concentrarsi sulla marinatura che sarà fatta con olio, salsa di soia, semi di sesamo e cipollotto. Il segreto per una marinatura perfetta è quello di non lasciarlo troppo a marinare altrimenti il pesce si cuocerà.

Ingredienti in aggiunta

La cosa bella delle Poke bowl è che tutto ciò che serve per farle deliziose è la fantasia e l’utilizzo di prodotti freschi e stagionali. Si può usare la frutta, come ad esempio anguria, melagrana, ananas ecc., oppure le verdure, come le carote, i pomodori o i peperoni. Le salse in aggiunta possono essere di ogni tipo e a piacimento. Quando diciamo che serve fantasia, non lo diciamo tanto per dire. Ogni Poke può essere fatta a proprio gusto e piacimento. Addirittura, si possono fare con la carne al posto del pesce o buonissime anche nelle versioni vegane con il tofu.