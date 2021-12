Se c’è un oggetto che proprio tutti abbiamo in casa è la carta igienica. Impossibile farne a meno, e sempre onnipresente nei nostri bagni. Ma che cosa ne facciamo del piccolo sostegno di cartone interno una volta finito il rotolo? Molti lo buttano via senza pensarci due volte, o nella migliore delle ipotesi lo usano per accendere il camino. Ma in realtà, gli umili rotoli della carta igienica hanno innumerevoli usi alternativi. Vediamone alcuni.

Chi butta i rotoli di carta igienica finiti fa un grave errore perché hanno questi cinque usi alternativi in casa e sul balcone

Se ci teniamo a non sprecare, a riutilizzare tutto il possibile e a risparmiare sulla spesa questi cinque usi alternativi dei rotoli di carta igienica fanno per noi. Sono semplicissimi da mettere in pratica, e non richiedono grande manualità. Chi butta i rotoli di carta igienica finiti fa un grave errore perché hanno questi cinque usi alternativi in casa e sul balcone.

Organizer per scrivania

Basta penne, matite e pennarelli sparsi sulla scrivania o nei cassetti. Trasformiamo i rotoli di cartone in semplicissimi organizzatori. Basterà incollarli in verticale su un cartoncino per trasformarli in utilissimi portapenne. Perfetti anche per gomme, graffette, elastici, temperini, e tutti quei piccoli oggetti che non trovano mai posto in casa.

Mangiatoia per uccelli

Questo uso alternativo è geniale e semplicissimo. Possiamo trasformare il rotolo in una mangiatoia per uccelli di materiale naturale. Spalmiamo del burro di noccioline sull’esterno del rotolo di carta igienica e poi cospargiamolo di briciole e semini. Ora appendiamolo sul balcone o in giardino. Gli uccellini ne andranno pazzi, soprattutto durante la stagione invernale.

Semenzaio sul balcone

In attesa che arrivi la primavera, possiamo far crescere delle piantine in un ambiente protetto sul davanzale della finestra o sul balcone. I rotoli finiti della carta igienica possono trasformarsi in perfetti semenzai individuali per le nostre piantine, rendendo più facile il trapianto quando saranno più cresciute.

Organizer per biancheria intima

Basta mutande e calzini sparsi in giro per i cassetti. Utilizziamo dei rotoli della carta igienica uno di fianco all’altro per creare una specie di ‘alveare’. In ogni rotolo inseriremo un paio di mutande o di calzini, o addirittura un foulard o una sciarpa per mantenerli ordinatissimi.

Custodia per i coltelli

Non lasciamo i coltelli in giro per i cassetti dove potrebbero tagliarci. Infiliamo ciascuna lama in un rotolo di carta igienica appiattito e chiuso con un pezzo di nastro adesivo a un’estremità. Non rischieremo di tagliarci.

Approfondimento

