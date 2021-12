Tutti abbiamo a disposizione in casa almeno un tubetto di lucido da scarpe. Si tratta di un oggetto indispensabile se abbiamo delle scarpe di cuoio che vogliamo mantenere in perfetta forma. Il lucido da scarpe ci aiuta non soltanto a mantenere le nostre calzature belle ed eleganti, ma soprattutto le protegge da graffi e imperfezioni, facendole durare per molti anni. Ma forse non tutti sanno che il lucido da scarpe in realtà ha anche degli usi alternativi. Si tratta infatti di uno strumento molto versatile, e possiamo sfruttare le sue qualità per alcuni lavoretti in casa. Oggi vediamo due esempi di usi alternativi del lucido da scarpe.

Non tutti sanno che il lucido da scarpe ha questi due usi alternativi preziosissimi in casa

Il lucido da scarpe non è prezioso soltanto per le nostre calzature, ma ha anche degli altri usi in casa che possiamo mettere in pratica in maniera estremamente semplice e in pochi minuti. Possiamo utilizzare questi trucchetti anche se non abbiamo molta manualità, perché sono veramente facili da mettere in pratica. Non tutti sanno che il lucido da scarpe ha questi due usi alternativi preziosissimi in casa. Vediamo di che cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per riparare graffi e bolli sui mobili

A chi non è mai capitato di graffiare accidentalmente un mobile in legno? Forse ci abbiamo gettato sopra le chiavi in maniera troppo grossolana, o lo abbiamo urtato con un oggetto duro, o ancora abbiamo un gatto o un cane dispettosi con la passione per i mobili. Ma se i nostri mobili sono graffiati non disperiamo. È qui che il lucido da scarpe può correre in nostro aiuto. Il lucido da scarpe è infatti preziosissimo per riparare graffi e imperfezioni dei mobili. Mimetizza perfettamente i graffi e si asciuga in pochissimo tempo senza lasciare assolutamente residui. Anzi, il lucido da scarpe aiuta a proteggere il legno da futuri incidenti. Muniamoci quindi di una spazzola morbida e distribuiamo il lucido da scarpe anche sui mobili.

Per mantenere morbide le borse in cuoio

Anche le borse in cuoio possono trarre beneficio da un trattamento con lucido da scarpe. Grazie al lucido, infatti le borse resteranno morbide e il cuoio ben idratato, senza timore che si secchi o si sbricioli. Scegliamo con attenzione la sfumatura di lucido da scarpe più vicina al colore naturale della nostra borsa, e stendiamolo delicatamente con un panno morbido. La nostra borsa di cuoio tornerà come nuova.

Approfondimento

Ecco la tecnica migliore per lucidare le scarpe e dire addio alle imperfezioni