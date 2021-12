L’astrologia è certamente un mondo ricco di fascino e mistero. Infatti, ancora non si capisce come, ma le stelle a volte sembrano davvero prenderci in pieno con la nostra vita. Sicuramente molti non credono nell’oroscopo e in questo non c’è nulla di male. Ognuno è libero di affidarsi al proprio istinto e di seguirlo. Ma tra quelli che non credono a una parola dell’astrologia, ci sono alcuni che comunque sbirciano le caratteristiche dei segni zodiacali o il destino che attende loro. Questo perché, alla fine dei conti, l’oroscopo riesce in qualche modo ad attrarre la curiosità di tanti di noi, dandoci delle risposte ad alcuni dubbi che, altrimenti, sembrano insolvibili.

Altro che Scorpione o Ariete, questo è uno dei segni più possessivi e gelosi dell’intero zodiaco

Infine, ci sono coloro che credono fortemente nel destino che viene tracciato dalle stelle. E, proprio per questo motivo, si affidano all’oroscopo anche per trovare le risposte più banali. Per esempio, si rivolgono alle stelle per capire quale stile adottare. E, se dovessimo ritrovarci nella descrizione appena fatta, in questo nostro precedente articolo diamo un consiglio su come sistemare i capelli proprio in base al nostro giorno di nascita. Inoltre, non troviamo solo risposte alle nostre domande nell’oroscopo, ma anche le caratteristiche principali di ogni segno per capire, in questo modo, chi abbiamo di fronte. E oggi vogliamo evidenziarne una in particolare di un segno che forse non ci saremmo aspettati.

Nonostante i Pesci siano sensibili ed empatici, sembra che la gelosia faccia proprio parte della loro natura

Molti vedono il segno dei Pesci come empatico, tranquillo, sensibile, leale e sognatore. Ed è proprio così. Grazie ai suoi mille pregi, tra l’altro, viene premiato anche come miglior amico dello zodiaco, ideale per qualsiasi altro segno, proprio come avevamo già spiegato in questo nostro precedente articolo. Ma, proprio a causa di questa fortissima sensibilità, spesso i Pesci si lasciano travolgere da un vortice di insicurezza e instabilità. E questo uragano di emozioni li conduce verso una gelosia quasi cieca. Infatti, altro che Scorpione o Ariete, questo è uno dei segni più possessivi e gelosi dell’intero zodiaco.

A causa della forte empatia che sovrasta qualsiasi altra emozione in questo segno, i Pesci tendono a sentire in modo netto le emozioni di chi hanno intorno. E, se notano qualche sguardo di complicità del loro partner con altre persone, lo riconoscono immediatamente. Ed è qui che scatta la possessività del segno che spesso non riesce a controllare i pensieri negativi che ne susseguono.

Approfondimento

Pochissimi lo sanno ma per scegliere la città in cui vivere dovremmo affidarci al nostro segno zodiacale